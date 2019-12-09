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Путин и Зеленский пожали друг другу руки
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РИА Новости

Путин и Зеленский пожали друг другу руки

19:43 09.12.2019 (обновлено: 20:46 09.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как прошло знакомство Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Они просто пожали руки", - сообщил представитель Кремля. Он отметил, что двусторонняя встреча еще впереди.
Путин и Зеленский впервые встретились в рамках саммита в нормандском формате в Париже. До этого они несколько раз общались по телефону.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров в Государственном дворце в Улан-Баторе
Вчера, 13:10Акценты
Лицом к лицу. Путин и Зеленский проведут первые переговорыРазговоры о возможности первой встречи лидеров России и Украины ходят чуть ли не со дня инаугурации Владимира Зеленского. Наконец, она состоится. Президенты проведут двусторонние переговоры в Елисейском дворце после "нормандского саммита".
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"Нормандский" саммит в Париже"Нормандская четверка"Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПарижУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Я бы не подал ему руки. За одну только пенсионную реформу и рядом бы не стал.
9 декабря, 21:07
Clever
48410043
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