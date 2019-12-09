Путин и Зеленский пожали друг другу руки

ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как прошло знакомство Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Они просто пожали руки", - сообщил представитель Кремля. Он отметил, что двусторонняя встреча еще впереди.
Путин и Зеленский впервые встретились в рамках саммита в нормандском формате в Париже. До этого они несколько раз общались по телефону.
Вчера, 13:10АкцентыЛицом к лицу. Путин и Зеленский проведут первые переговорыРазговоры о возможности первой встречи лидеров России и Украины ходят чуть ли не со дня инаугурации Владимира Зеленского. Наконец, она состоится. Президенты проведут двусторонние переговоры в Елисейском дворце после "нормандского саммита".