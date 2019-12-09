Путин и Зеленский пожали друг другу руки

Лицом к лицу. Путин и Зеленский проведут первые переговоры Разговоры о возможности первой встречи лидеров России и Украины ходят чуть ли не со дня инаугурации Владимира Зеленского. Наконец, она состоится. Президенты проведут двусторонние переговоры в Елисейском дворце после "нормандского саммита".