Симоньян выступила против "посадок" за ненасильственные преступления

"У меня здесь такая позиция, с которой многие не согласятся и, наверное, посчитают ее излишне либеральной, хотя слово "либеральный" у нас тоже обросло чудовищными смыслами, которые ему не свойственны. Я в принципе против посадок людей за преступления, не связанные с насилием", — сказала Симоньян в эфире радио "Комсомольская правда" , отвечая на вопрос о Егоре Жукове.