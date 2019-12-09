Симоньян выступила против "посадок" за ненасильственные преступления

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выступила против тюремного заключения за преступления, не связанные с насилием.
"У меня здесь такая позиция, с которой многие не согласятся и, наверное, посчитают ее излишне либеральной, хотя слово "либеральный" у нас тоже обросло чудовищными смыслами, которые ему не свойственны. Я в принципе против посадок людей за преступления, не связанные с насилием", — сказала Симоньян в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о Егоре Жукове.
Она отметила, что не хотела бы вдаваться подробно в этот вопрос.
6 декабря, 23:19Пресс-секретарь Медведева прокомментировал приговор Егору Жукову
Жуков — студент четвертого курса факультета социальных наук ВШЭ и видеоблогер. Его арестовали в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве.
Позже уголовное преследование по этому делу прекратили, но студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.
Также выпустил его из СИЗО и отправил под домашний арест.
В сентябре Росфинмониторинг внес Жукова в перечень лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".
Кунцевский суд Москвы 6 декабря приговорил Жукова к трем годам условно, а также на два года запретил ему вести сайты в интернете.