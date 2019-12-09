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В Париже десять линий метро останутся закрытыми из-за забастовки
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РИА Новости

В Париже десять линий метро останутся закрытыми из-за забастовки

19:32 09.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПариж
Париж
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Париж. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Десять линий метро в Париже останутся закрытыми во вторник из-за забастовки транспортников, сообщает парижская компания общественного транспорта RATP.
Движение поездов будет полностью прекращено на линиях 2, 3, 3 bis, 5, 6, 7 bis, 10, 11, 12, 13. На линиях 4, 7, 8, 9 отменены несколько поездов. Движение не будет нарушено лишь на двух автоматических линиях парижской подземки - 1 и 14.
Десятого декабря из-за забастовки по всей Франции ожидаются большие перебои с общественным транспортом.
Масштабная забастовка против пенсионной реформы, в которой принимают участие разные категории французов, в том числе транспортники, началась 5 декабря. С прошлого четверга в движении общественного транспорта наблюдаются большие перебои: закрыты большинство линий метро в Париже, сокращено количество пригородных парижских электричек RER, автобусов и трамваев. Значительно нарушено движение поездов по всей Франции. Поводом для недовольства французов послужила объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий.
Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
5 декабря, 21:36
Всеобщая забастовка в Париже
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ФранцияПарижВ мире
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