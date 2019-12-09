В Париже десять линий метро останутся закрытыми из-за забастовки

Движение поездов будет полностью прекращено на линиях 2, 3, 3 bis, 5, 6, 7 bis, 10, 11, 12, 13. На линиях 4, 7, 8, 9 отменены несколько поездов. Движение не будет нарушено лишь на двух автоматических линиях парижской подземки - 1 и 14.