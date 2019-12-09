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Парламент Ирака согласовал кандидатуру премьера, заявила депутат
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РИА Новости

Парламент Ирака согласовал кандидатуру премьера, заявила депутат

19:25 09.12.2019
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© Flickr / James (Jim) GordonИракский парламент
Иракский парламент
© Flickr / James (Jim) Gordon
ДОХА, 9 дек — РИА Новости. Фракции в парламенте Ирака согласовали кандидатуру будущего премьер-министра, сообщила в понедельник РИА Новости депутат совета депутатов (парламента) Ирака Нада Дайани от суннитского объединения "Михвар". Имя этого человека не называется, но известно, что он не входил в состав прежних правительств. Предполагается, что его кандидатура устроит "улицу".
В конце ноября премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди направил в парламент прошение об отставке, которая была принята.
"Политические фракции выбрали несколько кандидатур на пост премьера. У меня имеется информация, что достигнуто соглашение по кандидатуре главы правительства, но пока она не названа. Это будет независимый политик, не входящий ни в одну из фракций, близкий к народу, который не занимал до этого никаких постов во власти или правительстве", — сказала Дайани.
По ее словам, согласно закону Ирака, премьером может стать только представитель шиитской общины, при этом большинство предпочитают, чтобы это не был чрезмерно религиозный человек из-за того, что иракская "улица" в настоящий момент отвергает правление ставленников религиозных политических партий.
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"Самая крупная фракция в парламенте от движения Муктады ас-Садра "Ас-Саирун" отказалась выдвигать кандидатуру премьера, но потребовала, чтобы он был из народа. Все политические партии Ирака теперь берут в расчет мнение народа относительно кандидатуры премьера, особенно с учетом назначенной на 10 декабря миллионной демонстрации и народного давления в силу неспособности правительства контролировать безопасность", - пояснила депутат.
Она убеждена, что избрание главы правительства Ирака произойдет в определенный конституцией срок в один месяц, учитывая запрос общества.
Дайани напомнила, что на прошлой неделе парламент проголосовал за принятие закона об избирательной комиссии, который предусматривает смену почти всех членов комиссии и ее преобразование.
В Ираке с начала октября продолжаются массовые акции протеста. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. По данным СМИ, жертвами столкновений протестующих с полицией стали более 400 человек, пострадали около 15 тысяч.
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