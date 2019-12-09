Слушания по импичменту Трампу проходят в обстановке конфронтации

ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Демократы и республиканцы активно спорили в понедельник на слушаниях по импичменту, где заслушиваются показания юристов, передает корреспондент РИА Новости.

Глава комитета палаты представителей по судебным делам демократ Джерролд Надлер отклонил целый ряд требований республиканцев относительно того, как должны проводиться слушания. В частности, республиканцы требовали отдельных слушаний для парламентского меньшинства. Они требовали также не принимать во внимание показания присутствующих юристов, которые повторяли доводы демократов. За первые два часа Надлеру пришлось объявить два поименных голосования по процедурным вопросам. Возражения республиканского меньшинства были предсказуемым образом отклонены голосами демократов.

От демократов выступили юристы Барри Берке (от комитета по судебным делам) и Дэниел Голдман (от комитета по разведке). Они развивали точку зрения демократов — что президент Дональд Трамп нарушил присягу и добивался от властей Украины политических преференций в обмен на уже одобренную конгрессом военную помощь. По их словам, не подлежит сомнению, что Трамп добивался "услуги за услугу" и в результате подверг риску национальную безопасность СШA . По их словам, Трамп ставил личные интересы выше государственных, а расследование по импичменту вполне обоснованно. Юристы указали, что спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в выборы в США (Москва это отрицает), и заявили, что действия Трампа льют воду на мельницу Москвы.

От республиканцев выступил юрист Стив Кастор. Он обвинил демократов в несоблюдении должных процедур при расследовании по импичменту и в том, что они используют большинство в палате представителей для нападок на президента и для того, чтобы попытаться изобрести способ объявить ему импичмент. Кастор заявил, что Украина — лишь один из многих примеров, очередной предлог в политической кампании демократов по импичменту. Кастор также заявил, что демократы не дали Белому дому достаточно времени и свободы для того, чтобы защитить Трампа. Белый дом отказался участвовать в слушаниях.

Республиканцы установили позади своих мест несколько плакатов с лозунгами против демократов. Один из них гласил: "Где Адам?", отражая намерение республиканцев вызвать для дачи показаний главу комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа. Демократы защищают Шиффа от вызова для дачи показаний. Другой плакат республиканцев напоминал слова спикера палаты представителей Нэнси Пелоси , что демократы "не могут допустить второго срока Трампа".