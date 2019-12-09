РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T19:20+0300
https://ria.ru/20191209/1562181262.html
Слушания по импичменту Трампу проходят в обстановке конфронтации
https://cdn24.img.ria.ru/images/156190/60/1561906038_0:205:3072:1933_1036x0_80_0_0_d01fa1a0c4130175858c2b53c1fc6fb4.jpg
РИА Новости

Слушания по импичменту Трампу проходят в обстановке конфронтации

19:20 09.12.2019
1331
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Демократы и республиканцы активно спорили в понедельник на слушаниях по импичменту, где заслушиваются показания юристов, передает корреспондент РИА Новости.
Глава комитета палаты представителей по судебным делам демократ Джерролд Надлер отклонил целый ряд требований республиканцев относительно того, как должны проводиться слушания. В частности, республиканцы требовали отдельных слушаний для парламентского меньшинства. Они требовали также не принимать во внимание показания присутствующих юристов, которые повторяли доводы демократов. За первые два часа Надлеру пришлось объявить два поименных голосования по процедурным вопросам. Возражения республиканского меньшинства были предсказуемым образом отклонены голосами демократов.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Вчера, 13:46
Трамп назвал Украину "каким-то местом"
От демократов выступили юристы Барри Берке (от комитета по судебным делам) и Дэниел Голдман (от комитета по разведке). Они развивали точку зрения демократов — что президент Дональд Трамп нарушил присягу и добивался от властей Украины политических преференций в обмен на уже одобренную конгрессом военную помощь. По их словам, не подлежит сомнению, что Трамп добивался "услуги за услугу" и в результате подверг риску национальную безопасность СШA. По их словам, Трамп ставил личные интересы выше государственных, а расследование по импичменту вполне обоснованно. Юристы указали, что спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в выборы в США (Москва это отрицает), и заявили, что действия Трампа льют воду на мельницу Москвы.
От республиканцев выступил юрист Стив Кастор. Он обвинил демократов в несоблюдении должных процедур при расследовании по импичменту и в том, что они используют большинство в палате представителей для нападок на президента и для того, чтобы попытаться изобрести способ объявить ему импичмент. Кастор заявил, что Украина — лишь один из многих примеров, очередной предлог в политической кампании демократов по импичменту. Кастор также заявил, что демократы не дали Белому дому достаточно времени и свободы для того, чтобы защитить Трампа. Белый дом отказался участвовать в слушаниях.
Президент США Дональд Трамп
7 декабря, 20:34
Демократы выпустили доклад с обоснованием процедуры импичмента Трампа
Республиканцы установили позади своих мест несколько плакатов с лозунгами против демократов. Один из них гласил: "Где Адам?", отражая намерение республиканцев вызвать для дачи показаний главу комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа. Демократы защищают Шиффа от вызова для дачи показаний. Другой плакат республиканцев напоминал слова спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, что демократы "не могут допустить второго срока Трампа".
Голосование по обвинениям против Трампа может состояться в комитете по судебным делам уже на этой неделе. Предполагается, что демократы могут предъявить Трампу ряд обвинений в преступлениях, включая превышение полномочий, воспрепятствование правосудию и конгрессу. В случае если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат.
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
5 декабря, 20:21
Пелоси заявила, что импичмент Трампа не имеет отношения к политике
2190112
Обсудить 2
Импичмент Дональда ТрампаНэнси ПелосиДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Протестующий размахивает флагом Ирака во время антиправительственной акции в Ан-Наджафе
Ирак обвинил четыре страны во вмешательстве в связи с протестами
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
В комитете конгресса заявили, что Трамп нарушил президентскую присягу
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Трамп заявил, что демократы меняют на ходу правила импичмента
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Песков прокомментировал перенос встречи Путина и Зеленского
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян рассказала, у кого больше шансов стать президентом США
Тегеран
Иран заявил о готовности к обмену заключенными с США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху сообщил о возможной военной операции в секторе Газа
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским
Путин попросил Зеленского повернуться для совместного фото
Зеленский оконфузился на встрече "нормандской четверки"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин и Зеленский пожали друг другу руки
Президент США Дональд Трамп
Демократы выпустили доклад с обоснованием процедуры импичмента Трампа
Высокий суд правосудия Англии
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 миллиарда
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В Париже проходит встреча Путина и Зеленского
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
В Париже началась встреча лидеров "нормандской четверки"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36Правительству предложили два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
03:25Зеленский оценил переговоры с Путиным
03:24Зеленский: вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять
Лента новостейМолния