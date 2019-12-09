Россия уверена в позитивном для себя решении по делу о долге Украины

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россия сохраняет уверенность, что Россия сохраняет уверенность, что Верховный суд Великобритании вынесет решение в пользу РФ по всем вопросам, связанным с евробондами Украины, говорится в сообщении Минфина России

"Российская Федерация сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд вынесет решение в пользу "Трасти" (компании The Law Debenture Trust Corporation plc, действующей от имени РФ в суде - ред.)", — отмечается в сообщении.

Верховный суд Великобритании 9 декабря начал слушания по делу о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов, они назначены на 9-12 декабря. Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в конце 2013 года в пользу РФ со ставкой купона 5% годовых, что на тот момент было ниже рыночного уровня. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил по нему дефолт.

Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в 3 миллиарда долларов, неосуществленный купонный платеж в 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.

Апелляционный суд Англии в сентябре 2018 года вынес решение по жалобе Украины, подтвердив правомерность отказа ей в рассмотрении по трем из четырех оснований, заявленных с целью избежать выполнения обязательств по этим евробондам. При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от остальных, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса. Россия в ноябре 2018 года обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину.