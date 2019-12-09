Наташа Королева записала песню для новогодней программы Росгосцирка

"Тайна Новогодней звезды" - первый совместный проект такого масштаба, созданный Российской государственной цирковой компанией совместно с Московским цирком Никулина на Цветном бульваре. Москвичей и гостей столицы ждет не просто цирковое представление, а настоящее шоу, мюзикл с элементами эквилибристики, жонглирования, клоунады, умнейшими цирковыми животными и потрясающими спецэффектами", - говорится в сообщении.

По сюжету представления Снежная королева в гневе разбивает новогоднюю звезду, ее осколки разлетаются по всему миру, и герои сказки отправляются их искать. В волшебном путешествии их будут сопровождать фантастические животные и лучшие цирковые артисты. Как только все осколки звезды будут собраны и новогодняя елка засияет - наступит праздник.

"Не стоит сидеть все выходные дома за столом. Выбирайтесь в цирк. Подарите праздник себе и детям", - сказал гендиректор компании Владимир Шемякин, которого цитирует пресс-служба.

В Росгосцирке отметили, что специально для программы композитор Алексей Гарнизов написал песню, которую исполнила Наташа Королева.