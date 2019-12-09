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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-09T18:58+0300
https://ria.ru/20191209/1562180434.html
Наташа Королева записала песню для новогодней программы Росгосцирка
https://cdn24.img.ria.ru/images/147974/39/1479743945_0:35:3076:1765_1036x0_80_0_0_9b87f45424e91a7babc1c54949d0a8bf.jpg
РИА Новости

Наташа Королева записала песню для новогодней программы Росгосцирка

18:58 09.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Наташа Королева
Певица Наташа Королева
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Певица Наташа Королева записала песню для праздничного шоу "Тайна новогодней звезды" с участием артистов Росгосцирка и звезд эстрады, которую представят в Московском цирке Никулина, сообщили в пресс-службе компании.
"Тайна Новогодней звезды" - первый совместный проект такого масштаба, созданный Российской государственной цирковой компанией совместно с Московским цирком Никулина на Цветном бульваре. Москвичей и гостей столицы ждет не просто цирковое представление, а настоящее шоу, мюзикл с элементами эквилибристики, жонглирования, клоунады, умнейшими цирковыми животными и потрясающими спецэффектами", - говорится в сообщении.
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По сюжету представления Снежная королева в гневе разбивает новогоднюю звезду, ее осколки разлетаются по всему миру, и герои сказки отправляются их искать. В волшебном путешествии их будут сопровождать фантастические животные и лучшие цирковые артисты. Как только все осколки звезды будут собраны и новогодняя елка засияет - наступит праздник.
"Не стоит сидеть все выходные дома за столом. Выбирайтесь в цирк. Подарите праздник себе и детям", - сказал гендиректор компании Владимир Шемякин, которого цитирует пресс-служба.
В Росгосцирке отметили, что специально для программы композитор Алексей Гарнизов написал песню, которую исполнила Наташа Королева.
Новогодние шоу будут показывать с 13 декабря по 12 января.
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Новый год—2020РосгосциркМосковский цирк НикулинаМоскваНаташа Королева (Наталия Порывай)Россия
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