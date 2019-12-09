Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 миллиарда

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россия требует от Украины по делу о долге порядка 4,5 миллиарда долларов, заявили в Россия требует от Украины по делу о долге порядка 4,5 миллиарда долларов, заявили в Минфине

Сумма увеличилась по сравнению с изначальной на полтора миллиарда долларов из-за начисленных процентов.

Верховном суде Великобритании начались слушания по делу. Они продлятся до 12 декабря. В понедельник Россия представила в суде свои аргументы. Ожидается, что во вторник свои аргументы представит украинская сторона, которая направила в Верховный суд апелляцию по трем вердиктам, вынесенным в пользу РФ. Ранее вначались слушания по делу. Они продлятся до 12 декабря. В понедельник Россия представила в суде свои аргументы. Ожидается, что во вторник свои аргументы представит украинская сторона, которая направила в Верховный суд апелляцию по трем вердиктам, вынесенным в пользу РФ.

"В ближайшие дни суд выслушает аргументы сторон, а решение по делу, скорее всего, будет вынесено позже", - сказал РИА Новости представитель юридической компании, представляющей интересы одной из сторон.

В Министерстве финансов уверены, что суд вынесет решение в пользу России.

Долг Украины перед Россией

В 2013 году Москва выкупила украинские евробонды на три миллиарда долларов на нерыночных условиях (со ставкой купона пять процентов годовых). Два года Киев платил процент, но затем объявил о дефолте по данным облигациям.

Россия подала иск в Высокий суд Лондона, в марте 2017 года суд обязал Киев выплатить три миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа — 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты.