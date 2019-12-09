Айсен Николаев: вопрос выравнивания энерготарифов для Севера актуален

Глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев рассказал об основных достижениях уходящего года, внедрении технологий альтернативной энергетики, сложной тарифной сетке северного региона, а также решении национальных проектов в интервью корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной:

- Айсен Сергеевич, с какими экономическими показателями республика завершает уходящий год?

- Основные целевые показатели, которые мы планировали на уходящий год выполнены: рост валового регионального продукта составил порядка 5% - это существенно выше общероссийского показателя, рост промышленного производства составил 9,5%, что является тоже отличным параметром.

Одним из главных событий уходящего года стал окончательный запуск круглогодичного и регулярного движения пассажирских поездов по железнодорожной линии Беркакит-Томмот–Якутск, которая пройдет до станции Нижний Бестях.

В этом году мы начали крупнейший проект по строительству высокотехнологичной Жатайской судоверфи - это реализация одного из инвестиционных проектов, связанных с развитием Арктики и ее инфраструктуры.

В начале декабря в Якутии состоялось еще одно знаменательное событие – на Чаяндинском месторождении был запущен магистральный газопровод "Сила Сибири". Мы уверены, что с его выходом на промышленную мощность экономические показатели Республики Саха станут намного выше. Если говорить о нефтяной промышленности, то мы довольны работой компаний "Роснефть" и "Сургутнефтегаз", которые активно развивают месторождения на территории Якутии.

В уходящем году произошел тектонический сдвиг в области энергетики Якутии. Сейчас наша энергетика полностью работает в единой энергосистеме России. Это не просто стабильные тарифы для северного региона, это кратное повышение стабильности энергообеспечения, что для условий Крайнего Севера является очень важным и необходимым.

Не секрет, что впервые за 30 лет в этом году мы наблюдали сильную мель на реке Лена, что грозило срывом показателей по завозу грузов в Якутию. Несмотря на крайне сложную ситуацию, благодаря слаженной работе всех задействованных служб мы завезли в регион грузов на 101%.

Несомненно, есть и проблемные направления. К примеру, в выполнении показателей в алмазной промышленности, где спад в реализации продукции составил порядка 20% по сравнению с прошлым годом. Это вполне объективно и связано с общей отрицательной динамикой на общемировом рынке, который наблюдается с 2018 года. Проанализировав ситуацию, мы считаем, что в 2019 году пик спада был пройден и благодаря правильному менеджменту компаний, ситуация на следующий год будет меняться в положительную сторону.

- В Якутии ведется работа по внедрению новых технологий выработки электроэнергии. Как идут дела в этом направлении?

- В Якутии идет эксперимент по внедрению новых технологий по альтернативной энергетике, эта работа проходит совместно с "Русгидро" и компаниями из Японии.

В прошлом году в поселке Тикси была установлена ветряная электростанция ВЭС Тикси. Общая ее мощность – 900 КВт. По результатам первого года работы можно сказать, что этот опыт использования ветра превзошел наши ожидания, аппаратура выдержала холода до минус 50 градусов и силу ветра до 50 метров в секунду.

Вторым этапом работы, который пройдет на следующий год в Тикси, станет внедрение дизельных установок, разработанных японскими компаниями. До конца 2020 года мы планируем запустить весь комплекс электро-дизельного энергетического оборудования. Надеемся, что этот запуск позволит экономить порядка 200-300 тонн дизельного топлива в год. Для поселка Тикси и Якутии в целом, это огромная экономия и серьезный ресурс для развития данной темы. В будущем мы проанализируем показатели такой работы и далее рассмотрим вопрос тиражирования этого опыта на другие районы. Для нас вопрос сбережения электроэнергии и использования альтернативных подходов в этой сфере является ключевым и очень важным.

- Еще одна серьезная тема - вопрос выравнивания тарифов для Севера.

- Недавно на правительственном уровне обсуждался вопрос о выравнивании тарифов в ряде регионов, в том числе, и для Якутии. Мы ждем внедрения механизма субсидирования. На сегодняшний день расходы на субсидии для нашего региона составляют порядка 12 миллиардов рублей. Мы предлагаем различные механизмы работы, чтобы себестоимость киловатт часа упала. Сегодня себестоимость электроэнергии в нашем регионе составляет порядка 70 рублей за киловатт, а есть районы и поселки, где этот показатель вырастает до 150 рублей.

- Как в Якутии идет реализация нацпроектов? Есть ли проблемы в этом направлении?

- Определенные проблемы были по городу Якутску - по вопросы по вопросу безопасных, качественных дорог и работе по расселению аварийного жилья. Отмечу, что в этом году план 2019 года по показателям перевыполнили.

- Скоро Новый год. Как будет праздновать республика этот праздник, намечаются ли какие либо масштабные мероприятия?

- Зима начинается с Якутии. По традиции, 1 декабря в Якутию приезжает Дед Мороз из Великого Устюга - встретиться с нашим повелителем холода Чисхааном, чтобы начать зиму и предновогодние праздники. Поэтому, в Якутии, как и везде, декабрь является одним из самых красивых месяцев, когда все дышит предвкушением новогодних торжеств – временем подводить итоги прошедшего года и загадывать желания.

- Если не секрет, где Вы лично будете встречать Новый год?