РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
2019-12-09T18:54+0300
https://ria.ru/20191209/1562180066.html
Айсен Николаев: вопрос выравнивания энерготарифов для Севера актуален
https://cdn22.img.ria.ru/images/156217/97/1562179766_0:294:3067:2019_1036x0_80_0_0_73d1f83a2699dab0175dd2329f261681.jpg
РИА Новости

Айсен Николаев: вопрос выравнивания энерготарифов для Севера актуален

18:53 09.12.2019 (обновлено: 18:54 09.12.2019)
904
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев рассказал об основных достижениях уходящего года, внедрении технологий альтернативной энергетики, сложной тарифной сетке северного региона, а также решении национальных проектов в интервью корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной:
- Айсен Сергеевич, с какими экономическими показателями республика завершает уходящий год?
- Основные целевые показатели, которые мы планировали на уходящий год выполнены: рост валового регионального продукта составил порядка 5% - это существенно выше общероссийского показателя, рост промышленного производства составил 9,5%, что является тоже отличным параметром.
Одним из главных событий уходящего года стал окончательный запуск круглогодичного и регулярного движения пассажирских поездов по железнодорожной линии Беркакит-Томмот–Якутск, которая пройдет до станции Нижний Бестях.
В этом году мы начали крупнейший проект по строительству высокотехнологичной Жатайской судоверфи - это реализация одного из инвестиционных проектов, связанных с развитием Арктики и ее инфраструктуры.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Вчера, 17:06Республика Саха (Якутия)
Николаев: Якутия будет участвовать в развитии Арктической зоны
В начале декабря в Якутии состоялось еще одно знаменательное событие – на Чаяндинском месторождении был запущен магистральный газопровод "Сила Сибири". Мы уверены, что с его выходом на промышленную мощность экономические показатели Республики Саха станут намного выше. Если говорить о нефтяной промышленности, то мы довольны работой компаний "Роснефть" и "Сургутнефтегаз", которые активно развивают месторождения на территории Якутии.
В уходящем году произошел тектонический сдвиг в области энергетики Якутии. Сейчас наша энергетика полностью работает в единой энергосистеме России. Это не просто стабильные тарифы для северного региона, это кратное повышение стабильности энергообеспечения, что для условий Крайнего Севера является очень важным и необходимым.
Не секрет, что впервые за 30 лет в этом году мы наблюдали сильную мель на реке Лена, что грозило срывом показателей по завозу грузов в Якутию. Несмотря на крайне сложную ситуацию, благодаря слаженной работе всех задействованных служб мы завезли в регион грузов на 101%.
Несомненно, есть и проблемные направления. К примеру, в выполнении показателей в алмазной промышленности, где спад в реализации продукции составил порядка 20% по сравнению с прошлым годом. Это вполне объективно и связано с общей отрицательной динамикой на общемировом рынке, который наблюдается с 2018 года. Проанализировав ситуацию, мы считаем, что в 2019 году пик спада был пройден и благодаря правильному менеджменту компаний, ситуация на следующий год будет меняться в положительную сторону.
- В Якутии ведется работа по внедрению новых технологий выработки электроэнергии. Как идут дела в этом направлении?
- В Якутии идет эксперимент по внедрению новых технологий по альтернативной энергетике, эта работа проходит совместно с "Русгидро" и компаниями из Японии.
В прошлом году в поселке Тикси была установлена ветряная электростанция ВЭС Тикси. Общая ее мощность – 900 КВт. По результатам первого года работы можно сказать, что этот опыт использования ветра превзошел наши ожидания, аппаратура выдержала холода до минус 50 градусов и силу ветра до 50 метров в секунду.
Рост экономики
6 декабря, 18:54Республика Саха (Якутия)
Якутия: ускоренный рост промышленности и лидерство по инвестициям
Вторым этапом работы, который пройдет на следующий год в Тикси, станет внедрение дизельных установок, разработанных японскими компаниями. До конца 2020 года мы планируем запустить весь комплекс электро-дизельного энергетического оборудования. Надеемся, что этот запуск позволит экономить порядка 200-300 тонн дизельного топлива в год. Для поселка Тикси и Якутии в целом, это огромная экономия и серьезный ресурс для развития данной темы. В будущем мы проанализируем показатели такой работы и далее рассмотрим вопрос тиражирования этого опыта на другие районы. Для нас вопрос сбережения электроэнергии и использования альтернативных подходов в этой сфере является ключевым и очень важным.
- Еще одна серьезная тема - вопрос выравнивания тарифов для Севера.
- Недавно на правительственном уровне обсуждался вопрос о выравнивании тарифов в ряде регионов, в том числе, и для Якутии. Мы ждем внедрения механизма субсидирования. На сегодняшний день расходы на субсидии для нашего региона составляют порядка 12 миллиардов рублей. Мы предлагаем различные механизмы работы, чтобы себестоимость киловатт часа упала. Сегодня себестоимость электроэнергии в нашем регионе составляет порядка 70 рублей за киловатт, а есть районы и поселки, где этот показатель вырастает до 150 рублей.
- Как в Якутии идет реализация нацпроектов? Есть ли проблемы в этом направлении?
- Определенные проблемы были по городу Якутску - по вопросы по вопросу безопасных, качественных дорог и работе по расселению аварийного жилья. Отмечу, что в этом году план 2019 года по показателям перевыполнили.
Панорама города Якутска
28 ноября, 09:29
В Якутии рассказали об успехах в цифровизации городского хозяйства
- Скоро Новый год. Как будет праздновать республика этот праздник, намечаются ли какие либо масштабные мероприятия?
- Зима начинается с Якутии. По традиции, 1 декабря в Якутию приезжает Дед Мороз из Великого Устюга - встретиться с нашим повелителем холода Чисхааном, чтобы начать зиму и предновогодние праздники. Поэтому, в Якутии, как и везде, декабрь является одним из самых красивых месяцев, когда все дышит предвкушением новогодних торжеств – временем подводить итоги прошедшего года и загадывать желания.
- Если не секрет, где Вы лично будете встречать Новый год?
- Многолетняя традиция нашей семьи – всегда встречать Новый год всем вместе, в кругу самых родных и близких. Вся семья ждет этот прекрасный праздник, обязательно готовим друг другу подарки и сюрпризы.
400000
Обсудить 0
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЯкутияЭкономика
Рекомендуем
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка
Владимир Бидевка: ДНР сделает русский госязыком в сжатые сроки
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси: МАГАТЭ действует как рефери в футболе
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
Союз с ценами врозь. Что мешает интеграции России и Белоруссии
Олимпийские кольца и символ Олимпиады 1980 года в Москве у здания Олимпийского Комитета России
Стало ясно, как Россия может победить WADA
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В Париже проходит встреча Путина и Зеленского
Путин попросил Зеленского повернуться для совместного фото
Зеленский оконфузился на встрече "нормандской четверки"
Нефтяной станок-качалка
Саудовская Аравия и Россия жестоко обидели нефтяных экспертов
Высокий суд правосудия Англии
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 миллиарда
Вид на улицу Баумана в Казани
Татарстан намерен развивать отношения с Вьетнамом
Объект газотранспортной системы Украины
Обречен на банкротство: "Нафтогаз" подготовил "Газпрому" ловушку
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
В Париже началась встреча лидеров "нормандской четверки"
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария заявила о готовности принимать газ из "Турецкого потока"
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Обмен пленными и особый статус: о чем договорились на саммите в Париже
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Генассамблея ООН приняла резолюцию о "милитаризации" Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35"Холодно": глава офиса Зеленского увел его от журналистов
04:27Помпео ответил, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа
04:22В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36"Роскосмос" предложил два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
Лента новостейМолния