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Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в жестоком убийстве сестры
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РИА Новости

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в жестоком убийстве сестры

18:49 09.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве старшей сестры, в его квартире найдены курительные смеси, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
По ее словам, вечером 9 декабря в подъезде жилого дома на улице Самуила Маршака в Новой Москве было обнаружено тело девушки, 1998 года рождения, с множественными ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан брат погибшей, 2001 года рождения. Кроме того, в квартире подозреваемого нашли курительные смеси.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "убийство", - сказала Иванова.
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Новая МоскваСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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