Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в жестоком убийстве сестры

По ее словам, вечером 9 декабря в подъезде жилого дома на улице Самуила Маршака в Новой Москве было обнаружено тело девушки, 1998 года рождения, с множественными ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан брат погибшей, 2001 года рождения. Кроме того, в квартире подозреваемого нашли курительные смеси.