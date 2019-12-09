Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в жестоком убийстве сестры

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве старшей сестры, в его квартире найдены курительные смеси, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
По ее словам, вечером 9 декабря в подъезде жилого дома на улице Самуила Маршака в Новой Москве было обнаружено тело девушки, 1998 года рождения, с множественными ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан брат погибшей, 2001 года рождения. Кроме того, в квартире подозреваемого нашли курительные смеси.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "убийство", - сказала Иванова.