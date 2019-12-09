Врач рассказала, кому нельзя заводить домашних животных

Медик отметила, что животные вызывают серьезную иммунную нагрузку на организм. По ее словам, не бывает "безаллергенных" котов и собак. Бобрикова пояснила, что аллергическую реакцию может вызвать не только шерсть, но и перхоть, слюна и экскременты домашнего животного.