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Врач рассказала, кому нельзя заводить домашних животных
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РИА Новости

Врач рассказала, кому нельзя заводить домашних животных

18:47 09.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКошка породы хайленд-фолд
Кошка породы хайленд-фолд
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошка породы хайленд-фолд . Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Врач аллерголог-иммунолог Елена Бобрикова рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва", кому не стоит заводить домашних животных и какую опасность они несут для здоровья.
Медик отметила, что животные вызывают серьезную иммунную нагрузку на организм. По ее словам, не бывает "безаллергенных" котов и собак. Бобрикова пояснила, что аллергическую реакцию может вызвать не только шерсть, но и перхоть, слюна и экскременты домашнего животного.
Врач добавила, что аллергия на кошек встречается чаще, чем на собак, из-за их привычки облизываться.
"Лизоцим слюны в составе с шерстью — высокоаллергенный компонент", — подчеркнула медик.
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Бобрикова сравнила аллергию со снежным комом: если реакция возникла на что-то одно, то возможно развитие и другой аллергии. Поэтому она призвала подходить к заведению домашних животных разумно.
"Если у вас есть наследственность, если у вас есть аллергия на что-то — не заводите, не провоцируйте свою иммунную систему", — посоветовала специалист.
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Елена БобриковаЗдоровье - ОбществоРоссияОбщество
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