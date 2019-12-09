СК наградил ставропольскую учительницу, защитившую детей при нападении

"Смелый поступок Марии Аксакаловой не оставил никого равнодушным - женщина награждена медалью СК России "За доблесть и отвагу", которую ей торжественно вручил руководитель СУСК России по Ставропольскому краю Игорь Иванов", - говорится в сообщении.