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СК наградил ставропольскую учительницу, защитившую детей при нападении
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РИА Новости

СК наградил ставропольскую учительницу, защитившую детей при нападении

18:36 09.12.2019 (обновлено: 18:40 09.12.2019)
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© Фото : СК РФУчительница Мария Аксакалова, спасшая детей от бандита, награждена медалью Следственного комитета "За доблесть и отвагу"
Учительница Мария Аксакалова, спасшая детей от бандита, награждена медалью Следственного комитета За доблесть и отвагу
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае наградили учительницу начальных классов Марию Аксакалову медалью СК России "За доблесть и отвагу", которая защитила школьников от нетрезвого мужчины с ножом, сообщается на сайте ведомства.
Ранее стало известно, что 9 ноября в Нефтекумске мужчина с ножом попытался напасть на детей, игравших на детской площадке. Ему преградила путь учительница начальных классов, скомандовав детям бежать. Мужчина, угрожая женщине убийством, попытался ударить ее ножом, но она увернулась. Отмечалось, что в отношении ранее судимого 63-летнего мужчины возбуждено дело по статье "покушение на убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений".
"Смелый поступок Марии Аксакаловой не оставил никого равнодушным - женщина награждена медалью СК России "За доблесть и отвагу", которую ей торжественно вручил руководитель СУСК России по Ставропольскому краю Игорь Иванов", - говорится в сообщении.
Кроме того, ранее полиция вручила учительнице благодарственное письмо, цветы и памятный подарок.
Автомобиль Следственного комитета РФ
15 ноября, 17:30
На Ставрополье арестовали мужчину, напавшего на учительницу и детей
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НефтекумскСледственный комитет РФРоссияСтавропольский крайОбщество
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