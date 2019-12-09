В МИД рассказали о повестке встречи в Нур-Султане по Сирии

"Повестка астанинской встречи по Сирии - обзор того, что происходит "на земле". Потому что там участники традиционные - делегация легитимного правительства из Дамаска, делегация вооруженной сирийской оппозиции. Всегда они обсуждают, что происходит "на земле", как выполняются обязательства, в том числе и по российско-турецкому меморандуму. И, конечно, все другие вопросы", - сказал Богданов.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.