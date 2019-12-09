РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-09T18:34+0300
https://ria.ru/20191209/1562178906.html
В МИД рассказали о повестке встречи в Нур-Султане по Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155247/99/1552479921_0:0:2553:1436_1036x0_80_0_0_ba6b37bb35fa870034dded314c5a462c.jpg
РИА Новости

В МИД рассказали о повестке встречи в Нур-Султане по Сирии

18:34 09.12.2019
161
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Повестка встречи в Нур-Султане по Сирии включает обзор того, что происходит "на земле", а также выполнения обязательств сторон, в том числе по российско-турецкому меморандуму, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Четырнадцатая международная встреча высокого уровня по Сирии в "астанинском формате" пройдёт в Нур-Султане 10-11 декабря.
"Повестка астанинской встречи по Сирии - обзор того, что происходит "на земле". Потому что там участники традиционные - делегация легитимного правительства из Дамаска, делегация вооруженной сирийской оппозиции. Всегда они обсуждают, что происходит "на земле", как выполняются обязательства, в том числе и по российско-турецкому меморандуму. И, конечно, все другие вопросы", - сказал Богданов.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар во время встречи. 29 декабря 2018
Вчера, 12:45
В Анкаре отметили усилия Москвы в урегулировании ситуации в Сирии
100001
Обсудить 0
Война в СирииНур-СултанВойна в СирииМихаил БогдановМИД РФВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Иран заявил об отказе ЕС использовать механизм решения споров по СВПД
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Турция окажет содействие в ликвидации угрозы ИГ* в Афганистане
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
Турция начала работу по размещению беженцев на севере Сирии
Протестующий размахивает флагом Ирака во время антиправительственной акции в Ан-Наджафе
Ирак обвинил четыре страны во вмешательстве в связи с протестами
Дамаск
Ирак, Иордания и Ливан подтвердили участие во встрече по Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце. 9 декабря 2019
Зеленский и Меркель начали двустороннюю встречу в Париже
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
Глава дипломатии ЕС оценил перспективы "нормандского саммита"
Министерство финансов США в Вашингтоне
Минфин США ввел санкции против граждан Сербии и Венесуэлы
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
США впервые за 25 лет перебросят в Европу военных для учений
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Эрдоган собирается обсудить с Путиным ситуацию в Ливии
Иракский парламент
Парламент Ирака согласовал кандидатуру премьера, заявила депутат
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
В комитете конгресса заявили, что Трамп нарушил президентскую присягу
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019
В Париже проходят двусторонние встречи лидеров "нормандской четверки"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
В Париже началась встреча Путина и Меркель
Улица в одном из районов Алеппо
В Сирии террористы обстреляли жилой квартал на западе Алеппо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36Правительству предложили два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
03:25Зеленский оценил переговоры с Путиным
03:24Зеленский: вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять
Лента новостейМолния