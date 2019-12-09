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Туризм
2019-12-09T21:49+0300
https://ria.ru/20191209/1562178830.html
Стал известен размер налога на проживание в турецких отелях
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РИА Новости

Стал известен размер налога на проживание в турецких отелях

18:33 09.12.2019 (обновлено: 21:49 09.12.2019)
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© РИА Новости / Мария Селиванова Номера отеля Lujo Bodrum
 Номера отеля Lujo Bodrum
© РИА Новости / Мария Селиванова
АНКАРА, 9 дек — РИА Новости. Налог на проживание в турецких отелях с 1 апреля 2020 года составит один процент, с 1 января 2021 года его повысят до двух процентов, заявил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.
Он подчеркнул, что после введения налога отдых в Турции подорожает не сильно. По словам Айыка, отельеры критиковали законопроект, но к ним не прислушались.
Ранее президент страны Тайип Эрдоган подписал соответствующий законопроект, его текст опубликовали в официальном издании Resmi Gazetе.
Полученные от введения налога средства поступят в бюджет Турции.
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