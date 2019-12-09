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Салют на международном военно-музыкальный фестиваль Спасская башня
Фестиваль "Спасская башня"
2019-12-09T18:28+0300
https://ria.ru/20191209/1562178585.html
Названы даты проведения фестиваля "Спасская башня" в 2020 году
https://cdn23.img.ria.ru/images/155814/94/1558149470_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_79003978bdc91f208d427b9837f72c18.jpg
РИА Новости

Названы даты проведения фестиваля "Спасская башня" в 2020 году

18:28 09.12.2019
129
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТоржественная церемония закрытия фестиваля "Спасская башня" на Красной Площади в Москве
Торжественная церемония закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в 2020 году с 28 августа по 6 сентября, сообщила в понедельник пресс-служба дирекции фестиваля.
"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина XIII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2020 году пройдет с 28 августа по 6 сентября. Местом проведения традиционно станет сердце российской столицы - Красная площадь", - говорится в сообщении.
Оркестр альпийских стрелков Тридентина имени старшего капрала Андреа Моранди на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
6 декабря, 13:35Фестиваль "Спасская башня"
Песков отметил популярность фестивалей военных оркестров
В уходящем году фестиваль прошел в двенадцатый раз. За эти годы фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран, вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира (с 1950 года в Шотландии проходит военно-музыкальный фестиваль - Edinburgh Military Tattoo, а в Швейцарии с 2006 года – Basel Military Tattoo).
В 2019 году фестиваль собрал на Красной площади 30 коллективов из 12 стран - Азербайджана, Белоруссии, Египта, Италии, Казахстана, Китая, КНДР, Норвегии, Республики Корея, России, Турции, Японии, - а также две международные группы: Кельтский оркестр волынок и барабанов и команду кельтских танцев.
Торжественное шествие участников фестиваля "Спасская башня" на ВДНХ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Участие в мероприятиях "Спасской башни" Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля давно превратилось в традицию.

Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ во время торжественного шествия участников фестиваля Спасская башня на ВДНХ
1 из 15

Участие в мероприятиях "Спасской башни" Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля давно превратилось в традицию.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан прошли перед зрителями в форме цветов национального флага.

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан во время торжественного шествия участников фестиваля Спасская башня на ВДНХ
2 из 15

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан прошли перед зрителями в форме цветов национального флага.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Вместе с оркестром Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева в шествии участвовали танцоры в национальных костюмах.

Оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева во время торжественного шествия участников фестиваля Спасская башня на ВДНХ
3 из 15

Вместе с оркестром Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева в шествии участвовали танцоры в национальных костюмах.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Во время шествия прозвучали не только военные марши — музыкальная группа из Южной Кореи разыграла перед зрителями фольклорное представление.

Выступление музыкантов на торжественном шествии участников фестиваля Спасская башня на ВДНХ
4 из 15

Во время шествия прозвучали не только военные марши — музыкальная группа из Южной Кореи разыграла перед зрителями фольклорное представление.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики впервые принял участие в "Спасской башне".

Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики во время торжественного шествия участников фестиваля Спасская башня на ВДНХ
5 из 15

Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики впервые принял участие в "Спасской башне".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Красочные костюмы участников южнокорейской группы "Хан-нури" и необычные ритмы их мелодий очень понравились зрителям.

Участник музыкальной группы Хан-нури во время торжественного шествия участников фестиваля Спасская башня на ВДНХ
6 из 15

Красочные костюмы участников южнокорейской группы "Хан-нури" и необычные ритмы их мелодий очень понравились зрителям.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Центральный оркестр Сухопутных Сил самообороны Японии также впервые приехал на "Спасскую башню".

Центральный оркестр Сухопутных Сил самообороны Японии во время торжественного шествия участников фестиваля Спасская башня на ВДНХ
7 из 15

Центральный оркестр Сухопутных Сил самообороны Японии также впервые приехал на "Спасскую башню".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Музыканты образцово-показательного оркестра и рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь исполняли как военную, так и современную музыку.

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь во время торжественного шествия участников фестиваля Спасская башня на ВДНХ
8 из 15

Музыканты образцово-показательного оркестра и рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь исполняли как военную, так и современную музыку.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Выступление ансамбля барабанщиц из Шахт "Жемчужины ДГТУ" вызвало восторженную реакцию зрителей.

Ансамбль барабанщиц из Шахт Жемчужины ДГТУ во время торжественного шествия участников фестиваля Спасская башня на ВДНХ
9 из 15

Выступление ансамбля барабанщиц из Шахт "Жемчужины ДГТУ" вызвало восторженную реакцию зрителей.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

В шествии приняли участие 30 оркестров из 12 стран.

На фото: музыканты Центрального концертного образцового оркестра имени Н.А.Римского-Корсакова Военно-морского флота.

Музыкант Центрального концертного образцового оркестра имени Н. А. Римского-Корсакова Военно-морского флота Российской Федерации во время торжественного шествия участников фестиваля Спасская башня на ВДНХ
10 из 15

В шествии приняли участие 30 оркестров из 12 стран.

На фото: музыканты Центрального концертного образцового оркестра имени Н.А.Римского-Корсакова Военно-морского флота.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Международная команда кельтских танцев превратила шествие в зажигательное шоу.

Международная команда кельтских танцев во время торжественного шествия участников фестиваля Спасская башня на ВДНХ
11 из 15

Международная команда кельтских танцев превратила шествие в зажигательное шоу.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Еще один дебютант фестиваля, оркестр альпийских стрелков "Тридентина" сорвал заслуженные аплодисменты.

Оркестр альпийских стрелков Тридентина во время торжественного шествия участников фестиваля Спасская башня на ВДНХ
12 из 15

Еще один дебютант фестиваля, оркестр альпийских стрелков "Тридентина" сорвал заслуженные аплодисменты.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Музыканты военного симфонического оркестра Египта прошли маршем в ослепительных костюмах воинов фараона.

Военный симфонический оркестр Египта во время торжественного шествия участников фестиваля Спасская башня на ВДНХ
13 из 15

Музыканты военного симфонического оркестра Египта прошли маршем в ослепительных костюмах воинов фараона.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Марширующий оркестр барабанщиков "Стрёмсгодсет" из Норвегии представил на суд москвичей и гостей столицы свой вариант ламбады.

Марширующий оркестр Стрёмсгодсет (Норвегия) во время торжественного шествия участников фестиваля Спасская башня на ВДНХ
14 из 15

Марширующий оркестр барабанщиков "Стрёмсгодсет" из Норвегии представил на суд москвичей и гостей столицы свой вариант ламбады.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Международный кельтский оркестр волынок и барабанов — постоянный участник фестиваля, его колоритные музыканты надолго запомнятся зрителям, пришедшим на шоу.

Международный кельтский оркестр волынок и барабанов во время торжественного шествия участников фестиваля Спасская башня на ВДНХ
15 из 15

Международный кельтский оркестр волынок и барабанов — постоянный участник фестиваля, его колоритные музыканты надолго запомнятся зрителям, пришедшим на шоу.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
1 из 15

Участие в мероприятиях "Спасской башни" Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля давно превратилось в традицию.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
2 из 15

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан прошли перед зрителями в форме цветов национального флага.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
3 из 15

Вместе с оркестром Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева в шествии участвовали танцоры в национальных костюмах.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
4 из 15

Во время шествия прозвучали не только военные марши — музыкальная группа из Южной Кореи разыграла перед зрителями фольклорное представление.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
5 из 15

Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики впервые принял участие в "Спасской башне".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
6 из 15

Красочные костюмы участников южнокорейской группы "Хан-нури" и необычные ритмы их мелодий очень понравились зрителям.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
7 из 15

Центральный оркестр Сухопутных Сил самообороны Японии также впервые приехал на "Спасскую башню".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
8 из 15

Музыканты образцово-показательного оркестра и рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь исполняли как военную, так и современную музыку.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
9 из 15

Выступление ансамбля барабанщиц из Шахт "Жемчужины ДГТУ" вызвало восторженную реакцию зрителей.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
10 из 15

В шествии приняли участие 30 оркестров из 12 стран.

На фото: музыканты Центрального концертного образцового оркестра имени Н.А.Римского-Корсакова Военно-морского флота.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Международная команда кельтских танцев превратила шествие в зажигательное шоу.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
12 из 15

Еще один дебютант фестиваля, оркестр альпийских стрелков "Тридентина" сорвал заслуженные аплодисменты.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
13 из 15

Музыканты военного симфонического оркестра Египта прошли маршем в ослепительных костюмах воинов фараона.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
14 из 15

Марширующий оркестр барабанщиков "Стрёмсгодсет" из Норвегии представил на суд москвичей и гостей столицы свой вариант ламбады.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
15 из 15

Международный кельтский оркестр волынок и барабанов — постоянный участник фестиваля, его колоритные музыканты надолго запомнятся зрителям, пришедшим на шоу.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
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Фестиваль "Спасская башня"РоссияМеждународный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"Общество
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