Названы даты проведения фестиваля "Спасская башня" в 2020 году

Участие в мероприятиях "Спасской башни" Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля давно превратилось в традицию.
Участие в мероприятиях "Спасской башни" Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля давно превратилось в традицию.
Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан прошли перед зрителями в форме цветов национального флага.
Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан прошли перед зрителями в форме цветов национального флага.
Вместе с оркестром Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева в шествии участвовали танцоры в национальных костюмах.
Вместе с оркестром Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева в шествии участвовали танцоры в национальных костюмах.
Во время шествия прозвучали не только военные марши — музыкальная группа из Южной Кореи разыграла перед зрителями фольклорное представление.
Во время шествия прозвучали не только военные марши — музыкальная группа из Южной Кореи разыграла перед зрителями фольклорное представление.
Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики впервые принял участие в "Спасской башне".
Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики впервые принял участие в "Спасской башне".
Красочные костюмы участников южнокорейской группы "Хан-нури" и необычные ритмы их мелодий очень понравились зрителям.
Красочные костюмы участников южнокорейской группы "Хан-нури" и необычные ритмы их мелодий очень понравились зрителям.
Центральный оркестр Сухопутных Сил самообороны Японии также впервые приехал на "Спасскую башню".
Центральный оркестр Сухопутных Сил самообороны Японии также впервые приехал на "Спасскую башню".
Музыканты образцово-показательного оркестра и рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь исполняли как военную, так и современную музыку.
Музыканты образцово-показательного оркестра и рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь исполняли как военную, так и современную музыку.
Выступление ансамбля барабанщиц из Шахт "Жемчужины ДГТУ" вызвало восторженную реакцию зрителей.
Выступление ансамбля барабанщиц из Шахт "Жемчужины ДГТУ" вызвало восторженную реакцию зрителей.
В шествии приняли участие 30 оркестров из 12 стран.
На фото: музыканты Центрального концертного образцового оркестра имени Н.А.Римского-Корсакова Военно-морского флота.
В шествии приняли участие 30 оркестров из 12 стран.
На фото: музыканты Центрального концертного образцового оркестра имени Н.А.Римского-Корсакова Военно-морского флота.
Международная команда кельтских танцев превратила шествие в зажигательное шоу.
Международная команда кельтских танцев превратила шествие в зажигательное шоу.
Еще один дебютант фестиваля, оркестр альпийских стрелков "Тридентина" сорвал заслуженные аплодисменты.
Еще один дебютант фестиваля, оркестр альпийских стрелков "Тридентина" сорвал заслуженные аплодисменты.
Музыканты военного симфонического оркестра Египта прошли маршем в ослепительных костюмах воинов фараона.
Музыканты военного симфонического оркестра Египта прошли маршем в ослепительных костюмах воинов фараона.
Марширующий оркестр барабанщиков "Стрёмсгодсет" из Норвегии представил на суд москвичей и гостей столицы свой вариант ламбады.
Марширующий оркестр барабанщиков "Стрёмсгодсет" из Норвегии представил на суд москвичей и гостей столицы свой вариант ламбады.
Международный кельтский оркестр волынок и барабанов — постоянный участник фестиваля, его колоритные музыканты надолго запомнятся зрителям, пришедшим на шоу.
Международный кельтский оркестр волынок и барабанов — постоянный участник фестиваля, его колоритные музыканты надолго запомнятся зрителям, пришедшим на шоу.
Участие в мероприятиях "Спасской башни" Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля давно превратилось в традицию.
Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан прошли перед зрителями в форме цветов национального флага.
Вместе с оркестром Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева в шествии участвовали танцоры в национальных костюмах.
Во время шествия прозвучали не только военные марши — музыкальная группа из Южной Кореи разыграла перед зрителями фольклорное представление.
Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики впервые принял участие в "Спасской башне".
Красочные костюмы участников южнокорейской группы "Хан-нури" и необычные ритмы их мелодий очень понравились зрителям.
Центральный оркестр Сухопутных Сил самообороны Японии также впервые приехал на "Спасскую башню".
Музыканты образцово-показательного оркестра и рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь исполняли как военную, так и современную музыку.
Выступление ансамбля барабанщиц из Шахт "Жемчужины ДГТУ" вызвало восторженную реакцию зрителей.
В шествии приняли участие 30 оркестров из 12 стран.
На фото: музыканты Центрального концертного образцового оркестра имени Н.А.Римского-Корсакова Военно-морского флота.
Международная команда кельтских танцев превратила шествие в зажигательное шоу.
Еще один дебютант фестиваля, оркестр альпийских стрелков "Тридентина" сорвал заслуженные аплодисменты.
Музыканты военного симфонического оркестра Египта прошли маршем в ослепительных костюмах воинов фараона.
Марширующий оркестр барабанщиков "Стрёмсгодсет" из Норвегии представил на суд москвичей и гостей столицы свой вариант ламбады.
Международный кельтский оркестр волынок и барабанов — постоянный участник фестиваля, его колоритные музыканты надолго запомнятся зрителям, пришедшим на шоу.