Названы даты проведения фестиваля "Спасская башня" в 2020 году

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина XIII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2020 году пройдет с 28 августа по 6 сентября. Местом проведения традиционно станет сердце российской столицы - Красная площадь", - говорится в сообщении.

В уходящем году фестиваль прошел в двенадцатый раз. За эти годы фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран, вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира (с 1950 года в Шотландии проходит военно-музыкальный фестиваль - Edinburgh Military Tattoo, а в Швейцарии с 2006 года – Basel Military Tattoo).