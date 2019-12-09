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Зеленский и Меркель начали двустороннюю встречу в Париже
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РИА Новости

Зеленский и Меркель начали двустороннюю встречу в Париже

18:25 09.12.2019 (обновлено: 18:49 09.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце. 9 декабря 2019
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце. 9 декабря 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце. 9 декабря 2019
КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель в рамках "нормандского саммита" в Париже начали двустороннюю встречу, сообщил офис украинского лидера.
Первый за три года саммит "нормандского формата" (РФ, Украина, Франция и Германия) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины вскоре должен начаться в Париже.
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По информации офиса Зеленского, завершилась двусторонняя встреча Зеленского с Макроном.
"Это была первая двусторонняя встреча в рамках переговоров, запланированных сегодня для наработки видения завершения войны в Донбассе. Эммануэль Макрон как принимающая сторона ознакомил Владимира Зеленского с сценарием и форматом проведения переговоров", - говорится в сообщении.
"Продолжается двусторонняя встреча президента Зеленского и канцлера Ангелы Меркель в рамках "нормандского саммита" в Париже", - добавили в офисе Зеленского.
Так называемый "нормандский формат" (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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Эммануэль Макрон"Нормандская четверка"Владимир ЗеленскийАнгела МеркельПарижВ мире
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