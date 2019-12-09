Зеленский и Меркель начали двустороннюю встречу в Париже

Первый за три года саммит "нормандского формата" (РФ, Украина, Франция и Германия) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины вскоре должен начаться в Париже.

"Это была первая двусторонняя встреча в рамках переговоров, запланированных сегодня для наработки видения завершения войны в Донбассе. Эммануэль Макрон как принимающая сторона ознакомил Владимира Зеленского с сценарием и форматом проведения переговоров", - говорится в сообщении.

Так называемый "нормандский формат" (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.