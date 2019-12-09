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Ирак обвинил четыре страны во вмешательстве в связи с протестами
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РИА Новости

Ирак обвинил четыре страны во вмешательстве в связи с протестами

18:22 09.12.2019
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© REUTERS / Alaa al-MarjaniПротестующий размахивает флагом Ирака во время антиправительственной акции в Ан-Наджафе
Протестующий размахивает флагом Ирака во время антиправительственной акции в Ан-Наджафе
© REUTERS / Alaa al-Marjani
КАИР, 9 дек - РИА Новости. МИД Ирака вызвал в понедельник послов четырех западных стран в связи с их заявлением о применении насилия в ходе протестов в Багдаде, сообщила пресс-служба ведомства.
В МИД на встречу с замминистра Абдулкаримом Хашемом были вызваны послы Франции, Великобритании, Канады и временный поверенный в делах ФРГ, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД.
"Ирак выступает против содержания этого совместного заявления, так как оно является вмешательством во внутренние дела Ирака и очевидным нарушением Венской конвенции", - говорится в заявлении.
МИД отметил, что посольства должны заниматься укреплением отношений между странами, а не вмешиваться в чужие дела.
Сотрудник полиции в Ираке
8 декабря, 15:00
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Ранее французское посольство в Ираке осудило применение насилия в ходе протестов в центре Багдада и призвало привлечь к ответственности виновных. Похожие заявления прозвучали также со стороны германского и британского посольств.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 400 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году.
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МИД ИракаВеликобританияФранцияГерманияКанадаБагдад (город)ИракВ мире
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