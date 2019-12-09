Ирак обвинил четыре страны во вмешательстве в связи с протестами

Протестующий размахивает флагом Ирака во время антиправительственной акции в Ан-Наджафе

КАИР, 9 дек - РИА Новости. МИД Ирака вызвал в понедельник послов четырех западных стран в связи с их заявлением о применении насилия в ходе протестов в Багдаде , сообщила пресс-служба ведомства.

В МИД на встречу с замминистра Абдулкаримом Хашемом были вызваны послы Франции, Великобритании, Канады и временный поверенный в делах ФРГ, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД.

"Ирак выступает против содержания этого совместного заявления, так как оно является вмешательством во внутренние дела Ирака и очевидным нарушением Венской конвенции", - говорится в заявлении.

МИД отметил, что посольства должны заниматься укреплением отношений между странами, а не вмешиваться в чужие дела.

Ранее французское посольство в Ираке осудило применение насилия в ходе протестов в центре Багдада и призвало привлечь к ответственности виновных. Похожие заявления прозвучали также со стороны германского и британского посольств.