РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-09T18:21+0300
https://ria.ru/20191209/1562178177.html
Минкультуры пообещало решить проблему очередей в топовых музеях
https://cdn24.img.ria.ru/images/156185/53/1561855327_0:267:3166:2048_1036x0_80_0_0_e0e03ca00a8fb8d783dbade048a8b73f.jpg
РИА Новости

Минкультуры пообещало решить проблему очередей в топовых музеях

18:18 09.12.2019 (обновлено: 18:21 09.12.2019)
125
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВ ГМИИ им. А.С. Пушкина
В ГМИИ им. А.С. Пушкина
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Проблемы доступа в наиболее популярные музеи России для туристических групп и индивидуальных туристов будут урегулированы, заявил РИА Новости директор департамента музеев министерства культуры РФ Владислав Кононов.
Ранее замминистра культуры РФ Алла Манилова обратила внимание на то, что из-за большого потока китайских туристов в Царском Селе российские туристы не всегда могут попасть в главный объект музея-заповедника – Екатерининский дворец. В качестве решения она предложила ввести отдельные дни посещений для посетителей из Китая.
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
7 декабря, 15:25Культура
Эрмитаж запустит видеотрансляцию очереди для удобства посетителей
Кононов пояснил, что речь может идти о регулировании туристических потоков в топовые музеи между группами и индивидуальными посетителями вне зависимости от национальной и гражданской принадлежности к тому или иному государству.
"Такая работа по разграничению ведется во многих музеях, где есть отдельные очереди для туристических групп и индивидуальных посетителей. Другое дело, что иногда групповые туристы выдают себя за индивидуальных посетителей, и очень сложно их уличить в этом", - сказал собеседник агентства.
"Сейчас в министерстве культуры создана рабочая группа, которая занимается облегчением доступа посетителей в музеи, особенной те, где спрос превышает предложение. Это все можно исправить мерами регулирующего воздействия. Если это научились делать в аэропортах, то и в музеях мы это тоже сделаем", - заверил он.
Очередь у входа в главное здание Государственного музея изобразительных изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина на улице Волхонке во время акции Ночь музеев в Москве
26 октября, 11:07Культура
Исследование показало, что за год россияне стали чаще ходить в музеи
В качестве примера успешного решения этой проблемы представитель министерства привел музеи Московского Кремля, где еще совсем недавно очень остро стояла проблема перенасыщенности, но теперь ее нет.
"Есть еще одна проблема - недостаточная информированность туристов о многих музеях, куда еще не сформирован туристический поток. Я привожу в качестве примера города Торжок и Александров, где потенциал приема туристов уже сейчас очень большой, но необходимо его раскрыть. Музеи должны быть лидерами, в том числе социально-экономического развития территорий, и мы должны создать все соответствующие условия", - резюмировал Кононов.
Акция Ночь в музее прошла в Москве
1 июля, 17:26Культура
В российских музеях достаточно посетителей, считает искусствовед
301000
Обсудить 0
КультураВладислав КононовМинистерство культуры РФРоссия
Рекомендуем
Туристы на Красной площади в Москве
Эксперты: туристы из Китая стали лидерами по тратам в России
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин
Калягин назвал проблемы российских театров
Финал шестого сезона шоу Голос.Дети
Стало известно, когда шоу "Голос" начнет выходить в прямом эфире
Посетитель на выставке Аристократический портрет в России XVIII – начала XX века в Историческом музее
Минкультуры: музейные маршруты России нужно расширить
Города мира. Паттайя
Таиланд планирует усилить меры безопасности для туристов
Актриса Скарлетт Йоханссон
Шарлиз Терон и Скарлетт Йоханссон номинировали на "Золотой глобус"
Американская премия Золотой глобус
Стали известны номинанты на "Золотой глобус" за роль второго плана
Постельный клоп
После отпуска в Ирландии шведская туристка лечилась от укусов клопов
Государственная Третьяковская галерея
Онлайн-проект Третьяковской галереи "Лаврус" начнет работу 12 декабря
Режиссер Квентин Тарантино на фотоколле фильма Однажды...в Голливуде
Тарантино, Скорсезе и Филлипс номинированы на "Золотой глобус"
Актер и режиссер Александр Ширвиндт. 14 феваля 2017
Ширвиндта избрали старшиной "Столичного цеха деятелей культуры"
Номера отеля Lujo Bodrum
Стал известен размер налога на проживание в турецких отелях
Город Пекин
В Китае стартовал масштабный фестиваль российской культуры
Встреча лидеров нормандской четверки
Путин потребовал равноправия для русскоязычных украинцев
Кадры из фильмов Паразиты и Боль и слава
"Паразиты" и "Боль и слава" номинированы на "Золотой глобус"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36Правительству предложили два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
03:25Зеленский оценил переговоры с Путиным
03:24Зеленский: вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять
Лента новостейМолния