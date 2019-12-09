Минкультуры пообещало решить проблему очередей в топовых музеях

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Проблемы доступа в наиболее популярные Проблемы доступа в наиболее популярные музеи России для туристических групп и индивидуальных туристов будут урегулированы, заявил РИА Новости директор департамента музеев министерства культуры РФ Владислав Кононов

Ранее замминистра культуры РФ Алла Манилова обратила внимание на то, что из-за большого потока китайских туристов в Царском Селе российские туристы не всегда могут попасть в главный объект музея-заповедника – Екатерининский дворец. В качестве решения она предложила ввести отдельные дни посещений для посетителей из Китая.

Кононов пояснил, что речь может идти о регулировании туристических потоков в топовые музеи между группами и индивидуальными посетителями вне зависимости от национальной и гражданской принадлежности к тому или иному государству.

"Такая работа по разграничению ведется во многих музеях, где есть отдельные очереди для туристических групп и индивидуальных посетителей. Другое дело, что иногда групповые туристы выдают себя за индивидуальных посетителей, и очень сложно их уличить в этом", - сказал собеседник агентства.

"Сейчас в министерстве культуры создана рабочая группа, которая занимается облегчением доступа посетителей в музеи, особенной те, где спрос превышает предложение. Это все можно исправить мерами регулирующего воздействия. Если это научились делать в аэропортах, то и в музеях мы это тоже сделаем", - заверил он.

В качестве примера успешного решения этой проблемы представитель министерства привел музеи Московского Кремля, где еще совсем недавно очень остро стояла проблема перенасыщенности, но теперь ее нет.