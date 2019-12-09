Эксперты: туристы из Китая стали лидерами по тратам в России

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Доля трат китайских туристов в первом полугодии 2019 года составила 18 процентов от общих трат иностранных гостей в России, что позволяет им занять лидирующее место по этому показателю, сообщили РИА Новости в туристической ассоциации "Мир без границ".

"Всего за первое полугодие зарубежные гости принесли России 4,9 миллиарда долларов, из них доля туристов из стран дальнего зарубежья составила 61 процент (2,983 миллиарда долларов). Вклад приехавших в нашу страну гостей из КНР составляет 18 процентов, делая их абсолютными лидерами по совокупным тратам в России", — прокомментировали итоги в ассоциации.

За указанный период средние расходы приехавших в Россию граждан дальнего зарубежья уменьшились с 502 до 497 долларов на человека.

"Туристы из Китая в России в среднем тратят 561 доллар на человека", — отметили эксперты.

"Выигрывая в общем объеме привлеченных в Россию средств, китайские путешественники уступают гражданам Германии в сумме трат на человека: в среднем Россия получает от немецкого туриста почти 1,132 тысячи долларов", — признали в ассоциации.