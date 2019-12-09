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Прокуратура начала проверку по видео с матом мэра Липецка
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РИА Новости

Прокуратура начала проверку по видео с матом мэра Липецка

18:15 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЕвгения Уваркина
Евгения Уваркина
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 9 дек — РИА Новости. Прокуратура Липецкой области начала проверку по видео с нецензурными выражениями мэра Липецка Евгении Уваркиной, сообщила в понедельник РИА Новости старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева.
Видео, на котором женщина, ведущая съемку от первого лица, матерится, глядя на неудовлетворительную работу по реконструкции парка, появилось вечером в пятницу в липецком Telegram-канале. Сообщалось, что якобы так Уваркина инспектировала парк города. Видео вызвало большой резонанс.
Депутат областного совета Олег Хомутинников заявил РИА Новости, что обратился в прокуратуру, полицию и комитет по этике горсовета с просьбой изучить резонансное видео. Сама Уваркина признала видео своим, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла.
"К нам сегодня поступило обращение депутата Хомутинникова, который просит проверку поведения в общественном месте мэра Липецка. По этому обращению нами, безусловно, будет проведена проверка, и дана правовая оценка всем доводам, которые содержатся в обращении", - сказала Ткачева.
Евгения Уваркина
7 декабря, 18:23
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Начальник отдела информационного сопровождения деятельности администрации области Михаил Шаршаков ранее сообщил РИА Новости, что областные власти не будут реагировать на ситуацию с Уваркиной.
Ранее обладминистрация также не стала комментировать резонансную историю с "еврейской фамилией", случившуюся с Уваркиной. В конце апреля этого года в соцсетях появилось видео встречи Уваркиной с жителями города, где она спросила одного из выступивших из зала мужчин: "У вас какая фамилия?" Мужчина ответил: "Беликов", на что Уваркина сказала: "А я думала, какая-то еврейская фамилия. Потому что два вопроса таких..." Высказывание Уваркиной вызвало резонанс в интернет-сообществе, ей пришлось извиняться в своем Instagram, однако потом видео с извинениями исчезло.
Уваркина была избрана главой администрации Липецка депутатами горсовета 25 июня этого года. До этого она являлась первым заместителем главы города, исполняющим обязанности мэра с 1 апреля этого года. Ранее Уваркина была учредителем и председателем правления группы компаний "Трио", руководителем наблюдательного совета СПССК "Объединенные производители молока", председателем совета директоров ассоциации сельхозпроизводителей региона и комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной палаты РФ.
Евгения Уваркина
7 декабря, 15:36
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
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Евгения УваркинаПрокуратура Липецкой областиЛипецкРоссияОбщество
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