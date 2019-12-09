В парке "Кузьминки-Люблино" развесят гнездовые ящики для сов

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Гнездовые ящики для сов развесят в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве, сообщается на официальном сайте мэра.
"В парке "Кузьминки-Люблино" развесят гнездовые ящики разных конструкций для ушастых сов, воробьиных сычиков и неясытей. Это позволит укрепить популяцию видов", — говорится в сообщении.
Совешники появятся на островках Нижнего Кузьминского и Шибаевского прудов. Как поясняется на сайте мэра, специалисты Мосприроды выбрали эти места как наименее посещаемые, чтобы не доставлять беспокойства птицам.
"Совы не строят себе жилищ — они занимают уже существующие гнезда, а также дупла. Если ящик пуст, это не значит, что в нем не обитают птицы, они могут использовать его для ночного отдыха. Кроме того, там иногда селятся белки", — поясняется в сообщении.
"Чтобы контролировать процесс заселения, будет вестись полевой дневник, в который заносится информация о виде дерева, высоте от земли до гнездовья и типе ящика", — добавляется на портале.