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В парке "Кузьминки-Люблино" развесят гнездовые ящики для сов
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РИА Новости

В парке "Кузьминки-Люблино" развесят гнездовые ящики для сов

18:11 09.12.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПарк "Кузьминки-Люблино"
Парк Кузьминки-Люблино
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Гнездовые ящики для сов развесят в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве, сообщается на официальном сайте мэра.
"В парке "Кузьминки-Люблино" развесят гнездовые ящики разных конструкций для ушастых сов, воробьиных сычиков и неясытей. Это позволит укрепить популяцию видов", — говорится в сообщении.
Совешники появятся на островках Нижнего Кузьминского и Шибаевского прудов. Как поясняется на сайте мэра, специалисты Мосприроды выбрали эти места как наименее посещаемые, чтобы не доставлять беспокойства птицам.
"Совы не строят себе жилищ — они занимают уже существующие гнезда, а также дупла. Если ящик пуст, это не значит, что в нем не обитают птицы, они могут использовать его для ночного отдыха. Кроме того, там иногда селятся белки", — поясняется в сообщении.
"Чтобы контролировать процесс заселения, будет вестись полевой дневник, в который заносится информация о виде дерева, высоте от земли до гнездовья и типе ящика", — добавляется на портале.
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