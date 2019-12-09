В парке "Кузьминки-Люблино" развесят гнездовые ящики для сов

"Совы не строят себе жилищ — они занимают уже существующие гнезда, а также дупла. Если ящик пуст, это не значит, что в нем не обитают птицы, они могут использовать его для ночного отдыха. Кроме того, там иногда селятся белки", — поясняется в сообщении.