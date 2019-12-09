Кейт Бланшетт и Эмму Томпсон номинировали на премию "Золотой глобус"

ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Кейт Бланшетт и Эмма Томпсон номинированы на премию Ассоциации иностранных журналистов Голливуда (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) "Золотой глобус" за роль в комедии или мюзикле, имена номинантов организаторы объявили в понедельник.
Эмма Томпсон выдвинута на награду "Золотой глобус" за картину "В прямом эфире", а Кейт Бланшетт, на счету которой три "Золотых глобуса" и десятая номинация на эту награду, выдвинута на премию за комедийно-детективную картину "Куда ты пропала, Бернадетт?". У Эммы Томпсон две статуэтки "Золотой глобус" и девятая номинация.
Конкуренцию известным актрисам составит рэп-исполнительница Awkwafina за роль в картине "Прощание", Ана де Армас за картину "Достать ножи" и Бини Фелдштейн ("Образование").
Награду "Золотой глобус" ежегодно вручает Ассоциация аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (Hollywood Foreign Press Association). Очередная 77-я церемония вручения награды пойдет в Лос-Анджелесе 5 января.