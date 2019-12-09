Кейт Бланшетт и Эмму Томпсон номинировали на премию "Золотой глобус"

Эмма Томпсон выдвинута на награду "Золотой глобус" за картину "В прямом эфире", а Кейт Бланшетт, на счету которой три "Золотых глобуса" и десятая номинация на эту награду, выдвинута на премию за комедийно-детективную картину "Куда ты пропала, Бернадетт?". У Эммы Томпсон две статуэтки "Золотой глобус" и девятая номинация.