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2019-12-09T18:08+0300
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Кейт Бланшетт и Эмму Томпсон номинировали на премию "Золотой глобус"
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РИА Новости

Кейт Бланшетт и Эмму Томпсон номинировали на премию "Золотой глобус"

18:08 09.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кейт Бланшетт
Актриса Кейт Бланшетт
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Кейт Бланшетт и Эмма Томпсон номинированы на премию Ассоциации иностранных журналистов Голливуда (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) "Золотой глобус" за роль в комедии или мюзикле, имена номинантов организаторы объявили в понедельник.
Эмма Томпсон выдвинута на награду "Золотой глобус" за картину "В прямом эфире", а Кейт Бланшетт, на счету которой три "Золотых глобуса" и десятая номинация на эту награду, выдвинута на премию за комедийно-детективную картину "Куда ты пропала, Бернадетт?". У Эммы Томпсон две статуэтки "Золотой глобус" и девятая номинация.
Актриса Скарлетт Йоханссон
Вчера, 17:48Культура
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Конкуренцию известным актрисам составит рэп-исполнительница Awkwafina за роль в картине "Прощание", Ана де Армас за картину "Достать ножи" и Бини Фелдштейн ("Образование").
Награду "Золотой глобус" ежегодно вручает Ассоциация аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (Hollywood Foreign Press Association). Очередная 77-я церемония вручения награды пойдет в Лос-Анджелесе 5 января.
Кадр из фильма Холодное сердце 2
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КультураНовости культурыЭмма ТомпсонКейт БланшеттЗолотой глобусКультураЛос-Анджелес
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