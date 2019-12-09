В комитете конгресса заявили, что Трамп нарушил президентскую присягу

ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Глава комитета палаты представителей по судебным делам Глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерролд Надлер заявил, что, по его мнению, президент Дональд Трамп нарушил присягу в своих действиях относительно Украины.

"Если президент ставит свои интересы выше интересов страны, он предает клятву, которую приносит при вступлении в должность. Не важно, к какой партии он принадлежит и какие политические взгляды исповедует. Даже если президент не собирается соблюдать свою присягу, я намерен исполнить свою", — заявил Надлер на слушаниях по импичменту в конгрессе.

Он раскритиковал Трампа за то, что тот не явился на слушания и не прислал своих представителей, хотя и заявлял, что рассмотрит такую возможность.

"Президент Трамп решил не являться. Возможно, ему особо нечего сказать в свою защиту. Но он не может заявить, будто ему не дали возможности быть услышанным", - сказал Надлер.

Он также изложил версию событий с точки зрения демократов: Трамп требовал от властей Украины политической услуги — расследования против своего политического оппонента Джо Байдена — в обмен на предоставление уже одобренной конгрессом военной помощи Киеву.

"Эти факты никто не оспаривает", - заявил Надлер.

В действительности республиканцы оспаривают все выводы демократов.