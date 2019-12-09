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В комитете конгресса заявили, что Трамп нарушил президентскую присягу
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РИА Новости

В комитете конгресса заявили, что Трамп нарушил президентскую присягу

17:58 09.12.2019
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерролд Надлер заявил, что, по его мнению, президент Дональд Трамп нарушил присягу в своих действиях относительно Украины.
"Если президент ставит свои интересы выше интересов страны, он предает клятву, которую приносит при вступлении в должность. Не важно, к какой партии он принадлежит и какие политические взгляды исповедует. Даже если президент не собирается соблюдать свою присягу, я намерен исполнить свою", — заявил Надлер на слушаниях по импичменту в конгрессе.
Он раскритиковал Трампа за то, что тот не явился на слушания и не прислал своих представителей, хотя и заявлял, что рассмотрит такую возможность.
"Президент Трамп решил не являться. Возможно, ему особо нечего сказать в свою защиту. Но он не может заявить, будто ему не дали возможности быть услышанным", - сказал Надлер.
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Он также изложил версию событий с точки зрения демократов: Трамп требовал от властей Украины политической услуги — расследования против своего политического оппонента Джо Байдена — в обмен на предоставление уже одобренной конгрессом военной помощи Киеву.
"Эти факты никто не оспаривает", - заявил Надлер.
В действительности республиканцы оспаривают все выводы демократов.
Предполагается, что демократы могут предъявить Трампу ряд обвинений в преступлениях, включая превышение полномочий, воспрепятствование правосудию и конгрессу. В случае если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат.
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Джерролд НадлерИмпичмент Дональда ТрампаДональд ТрампКонгресс СШАВ мире
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