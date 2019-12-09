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ЕР запустила проект по увековечению памяти героев России
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РИА Новости

ЕР запустила проект по увековечению памяти героев России

17:53 09.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Единая Россия" запустила новый проект, посвященный увековечению памяти героев России, заявил замсекретаря генерального совета ЕР, координатор партпроекта "Историческая память" Александр Хинштейн.
В пресс-службе ЕР напомнили, что 2020 год указом президента РФ объявлен годом памяти и славы. О запуске новой инициативы в рамках партпроекта ЕР "Историческая память" было объявлено во время церемонии торжественного открытия мемориальной доски семи героям – выпускникам и сотрудникам Самарского речного техникума.
"Открытием этой мемориальной доски партия "Единая Россия" объявила старт нового проекта по увековечению памяти героев Российской Федерации в регионах, где они жили и работали – "Память Героев". В рамках проекта предполагается установка мемориальных досок и бюстов героям, присвоение их имен образовательным учреждениям, улицам и площадям, обеспечение школ комплектами наглядной агитации", - приводит пресс-служба ЕР слова Хинштейна.
Замсекретаря генсовета ЕР отметил, что цель нового проекта - не просто "разово рассказать о великих соотечественниках и земляках", но и "увековечить их память в названии учебных заведений, улиц, учреждений культуры".
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Как сообщили в пресс-службе "Единой России", в Самарском речном техникуме, основанном в 1936 году, в разное время учились и работали "герои нескольких поколений": пять героев Советского Союза, один герой РФ, один герой социалистического труда.
Партпроект ЕР "Историческая память" направлен на сохранение памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тысяч памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект контролирует реставрацию памятников, привлекая к сотрудничеству общественников. В рамках партпроекта в регионах РФ реализуются проекты "Диктант Победы", "Защитникам Отечества посвящается…", "Вахта памяти", "Точка памяти" и другие.
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Единая РоссияАлександр ХинштейнРоссияОбщество
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