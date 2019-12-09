ЕР запустила проект по увековечению памяти героев России

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Единая Россия" запустила новый проект, посвященный увековечению памяти героев России, заявил замсекретаря генерального совета ЕР, координатор партпроекта "Историческая память" Александр Хинштейн.

В пресс-службе ЕР напомнили, что 2020 год указом президента РФ объявлен годом памяти и славы. О запуске новой инициативы в рамках партпроекта ЕР "Историческая память" было объявлено во время церемонии торжественного открытия мемориальной доски семи героям – выпускникам и сотрудникам Самарского речного техникума.

"Открытием этой мемориальной доски партия "Единая Россия" объявила старт нового проекта по увековечению памяти героев Российской Федерации в регионах, где они жили и работали – "Память Героев". В рамках проекта предполагается установка мемориальных досок и бюстов героям, присвоение их имен образовательным учреждениям, улицам и площадям, обеспечение школ комплектами наглядной агитации", - приводит пресс-служба ЕР слова Хинштейна.

Замсекретаря генсовета ЕР отметил, что цель нового проекта - не просто "разово рассказать о великих соотечественниках и земляках", но и "увековечить их память в названии учебных заведений, улиц, учреждений культуры".

Как сообщили в пресс-службе "Единой России", в Самарском речном техникуме, основанном в 1936 году, в разное время учились и работали "герои нескольких поколений": пять героев Советского Союза, один герой РФ, один герой социалистического труда.