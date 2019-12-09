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Чижов назвал русских самым многочисленным разделенным народом в мире
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РИА Новости

Чижов назвал русских самым многочисленным разделенным народом в мире

17:37 09.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Русский народ является самым многочисленным разделенным народом в мире, заявил в понедельник, выступая на форуме в Европарламенте, постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Ежегодный "Европейский русский форум", который в этом году посвящен вопросу "русской идентичности за пределами России", проходит в понедельник на площадке Европарламента.
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25 ноября, 08:00
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В своем выступлении перед участниками форума Чижов напомнил о колоссальных гуманитарных последствиях распада СССР для русского народа. "Двадцать пять миллионов этнических русских в одночасье оказались за пределами своей исторической родины помимо своей воли", - отметил он.
"Я хотел бы напомнить в этой аудитории, что русский народ является самым многочисленным разделенным народом в мире. Последствия этой трагедии мы переживаем до сих пор", – сказал он.
По его словам, "последовавшая за распадом СССР борьба за советское геополитическое наследство продолжается и по сей день, ее главными инструментами, заимствованными из арсенала времен холодной войны, стали русофобская пропаганда, клевета на русский народ, ревизия его роли в мировой истории".
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ЕвропарламентВладимир ЧижовРоссияВ мире
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