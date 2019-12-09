Чижов назвал русских самым многочисленным разделенным народом в мире

БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Русский народ является самым многочисленным разделенным народом в мире, заявил в понедельник, выступая на форуме в Русский народ является самым многочисленным разделенным народом в мире, заявил в понедельник, выступая на форуме в Европарламенте , постпред России при ЕС Владимир Чижов

Ежегодный "Европейский русский форум", который в этом году посвящен вопросу "русской идентичности за пределами России", проходит в понедельник на площадке Европарламента.

В своем выступлении перед участниками форума Чижов напомнил о колоссальных гуманитарных последствиях распада СССР для русского народа. "Двадцать пять миллионов этнических русских в одночасье оказались за пределами своей исторической родины помимо своей воли", - отметил он.

"Я хотел бы напомнить в этой аудитории, что русский народ является самым многочисленным разделенным народом в мире. Последствия этой трагедии мы переживаем до сих пор", – сказал он.