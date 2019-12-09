Соседка рассказала об умерших в Удмуртии матери и мальчике с ДЦП

Ветеран чеченской войны живет с дочерью-инвалидом на 200 рублей в день Ветеран войны в Чечне Николай Безручко растит дочь с ДЦП в одиночку уже 8 лет. После выплат за ипотеку и лекарства им остается лишь 200 рублей в день. На призыв о помощи Николаю откликнулись сотни людей, но скромный челябинец попросил их остановиться, потому что поддержка нужна не только его семье.