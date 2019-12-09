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Соседка рассказала об умерших в Удмуртии матери и мальчике с ДЦП
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РИА Новости

Соседка рассказала об умерших в Удмуртии матери и мальчике с ДЦП

17:37 09.12.2019 (обновлено: 23:13 09.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Соседи умершей в Удмуртии семьи рассказали телеканалу "360", что мать с сыном вели затворнический образ жизни, но проблемными их нельзя было назвать.
"Мы здоровались, женщина адекватная, нормальная, с алкоголем я у нее проблем не видела. Обычная женщина. <…> Ребенка она иногда выводила во двор на скамеечку посидеть, свежим воздухом подышать", — рассказала соседка.
Она добавила, что исчезновение семьи заметила не сразу, так как была занята своими повседневными делами.
По словам женщины, мальчик каждый день стучал ручкой двери, но в какой-то момент она заметила, что звуки прекратились. Так продолжалось несколько дней, и соседка заподозрила неладное. К тому же педагоги мальчика-инвалида, которые занимались с ним несколько раз в неделю, стали приходить к ней с расспросами.
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Ветеран чеченской войны живет с дочерью-инвалидом на 200 рублей в деньВетеран войны в Чечне Николай Безручко растит дочь с ДЦП в одиночку уже 8 лет. После выплат за ипотеку и лекарства им остается лишь 200 рублей в день. На призыв о помощи Николаю откликнулись сотни людей, но скромный челябинец попросил их остановиться, потому что поддержка нужна не только его семье.
Ранее стало известно, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать. СМИ сообщали, что после гибели женщины ребенок пытался шумом привлечь соседей, открыл кран, чтобы попить воды, но упал с инвалидной коляски. Квартира была затоплена, и мальчик умер от переохлаждения.
Кроме того, сообщалось, что никто из соседей не заметил потопа, так как квартира расположена на первом этаже, и вода лилась в подвал.
Следствие возбудило дело о халатности и сообщило, что тело 51-летней женщины пролежало в квартире около недели, а мальчика - сутки. Квартира была вскрыта 6 декабря, когда педагоги, обучающие ребенка на дому, не смогли дозвониться до его матери.
Письмо из военкомата инвалиду Саше
27 февраля, 08:00
В Екатеринбурге подростку с ДЦП пришла повестка в военкомат
2351143315
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УдмуртияМожгаПроисшествия
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