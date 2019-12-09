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Зеленский и Макрон начали двустороннюю встречу в Париже
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РИА Новости

Зеленский и Макрон начали двустороннюю встречу в Париже

17:31 09.12.2019 (обновлено: 17:34 09.12.2019)
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© AP Photo / Thibault CamusПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019
© AP Photo / Thibault Camus
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019
КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон в рамках "нормандского саммита" в Париже начали двустороннюю встречу, сообщил офис украинского лидера.
Первый за три года саммит "нормандского формата" (РФ, Украина, Франция и Германия) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины должен начаться в 16.00 (18.00 мск).
"Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской республики Эммануэля Макрона в рамках "нормандского саммита" в Париже", - говорится в сообщении офиса президента Украины в микроблоге Twiiter.
Так называемый "нормандский формат" (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вчера, 13:24
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"Нормандский" саммит в Париже"Нормандская четверка"Эммануэль МакронВладимир ЗеленскийФранцияПарижУкраинаВ мире
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