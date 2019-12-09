Зеленский и Макрон начали двустороннюю встречу в Париже

КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон в рамках "нормандского саммита" в Париже начали двустороннюю встречу, сообщил офис украинского лидера.
Первый за три года саммит "нормандского формата" (РФ, Украина, Франция и Германия) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины должен начаться в 16.00 (18.00 мск).
"Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской республики Эммануэля Макрона в рамках "нормандского саммита" в Париже", - говорится в сообщении офиса президента Украины в микроблоге Twiiter.
Так называемый "нормандский формат" (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.