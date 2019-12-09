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Медведев раскритиковал темпы ремонта очистных сооружений на Байкале
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РИА Новости

Медведев раскритиковал темпы ремонта очистных сооружений на Байкале

17:25 09.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкОстров Ольхон на озере Байкал
Остров Ольхон на озере Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Остров Ольхон на озере Байкал. Архивное фото
ГОРКИ, 9 дек - РИА Новости. Реконструкция очистных сооружений в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал" на территории Бурятии идет недопустимо медленными темпами, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Он (федеральный проект "Сохранение озера Байкал") тоже находится в весьма непростом состоянии, причина - реконструкция очистных сооружений, она идет очень медленно, недопустимо медленными темпами на территории Бурятии", - сказал Медведев на совещании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором был рассмотрен нацпроект "Экология".
Кроме того, до сих пор не разработана проектно-сметная документация, которая необходима для старта мероприятий по ликвидации ранее причиненного ущерба от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, добавил премьер.
Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов
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БайкалДмитрий МедведевРоссияЭкономика
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