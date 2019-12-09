Областные власти не будут реагировать на ситуацию с матом мэра Липецка

ВОРОНЕЖ, 9 дек - РИА Новости. Администрация Липецкой области не будет реагировать на ситуацию с нецензурными выражениями градоначальницы облцентра Евгении Уваркиной, заявил в понедельник РИА Новости начальник отдела информационного сопровождения деятельности администрации области Михаил Шаршаков.
Видео, на котором женщина, ведущая съемку от первого лица, матерится, глядя на неудовлетворительную работу по реконструкции парка, появилось вечером в пятницу в липецком Telegram-канале. Сообщалось, что якобы так Уваркина инспектировала парк города. Видео вызвало большой резонанс.
7 декабря, 15:36Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Депутат областного совета Олег Хомутинников заявил РИА Новости, что обратился в прокуратуру, полицию и комитет по этике горсовета с просьбой изучить резонансное видео. Сама Уваркина признала видео своим, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла.
"Нет", - ответил Шаршаков на вопрос РИА Новости о том, будут ли власти области реагировать на мат градоначальницы.
Ранее обладминистрация также не стала комментировать резонансную историю с "еврейской фамилией", случившуюся с Уваркиной. В конце апреля этого года в соцсетях появилось видео встречи Уваркиной с жителями города, где она спросила одного из выступивших из зала мужчин: "У вас какая фамилия?" Мужчина ответил: "Беликов", на что Уваркина сказала: "А я думала, какая-то еврейская фамилия. Потому что два вопроса таких..." Высказывание Уваркиной вызвало резонанс в интернет-сообществе, ей пришлось извиняться в своем Instagram, однако потом видео с извинениями исчезло.
Уваркина была избрана главой администрации Липецка депутатами горсовета 25 июня этого года. До этого она являлась первым заместителем главы города, исполняющим обязанности мэра с 1 апреля этого года. Ранее Уваркина была учредителем и председателем правления группы компаний "Трио", руководителем наблюдательного совета СПССК "Объединенные производители молока", председателем совета директоров ассоциации сельхозпроизводителей региона и комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной палаты РФ.