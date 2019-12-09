Областные власти не будут реагировать на ситуацию с матом мэра Липецка

Депутат областного совета Олег Хомутинников заявил РИА Новости, что обратился в прокуратуру, полицию и комитет по этике горсовета с просьбой изучить резонансное видео. Сама Уваркина признала видео своим, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла.

Ранее обладминистрация также не стала комментировать резонансную историю с "еврейской фамилией", случившуюся с Уваркиной. В конце апреля этого года в соцсетях появилось видео встречи Уваркиной с жителями города, где она спросила одного из выступивших из зала мужчин: "У вас какая фамилия?" Мужчина ответил: "Беликов", на что Уваркина сказала: "А я думала, какая-то еврейская фамилия. Потому что два вопроса таких..." Высказывание Уваркиной вызвало резонанс в интернет-сообществе, ей пришлось извиняться в своем Instagram, однако потом видео с извинениями исчезло.