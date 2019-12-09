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Умер бывший глава ФРС Пол Волкер
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РИА Новости

Умер бывший глава ФРС Пол Волкер

17:24 09.12.2019
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© AP Photo / Matt RourkeБывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер
Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер
© AP Photo / Matt Rourke
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер скончался в возрасте 92 лет, сообщила газета New York Times со ссылкой на родственников.
Волкер возглавлял американский центробанк с 1979 по 1987 год при президентах Джимми Картере и Рональде Рейгане. Его наибольшим достижением считается окончание периода высокой инфляции в США в конце 1970-х — начале 1980-х годов.
Волкер работал в министерстве финансов при президентах Кеннеди, Джонсоне и Никсоне, где занимался вопросами международной монетарной политики. В ФРС, где он работал с 1975 года, он стремился ограничить снижение регулирования финансовых рынков и предупреждал о резком росте федерального долга при президенте Рейгане.
Волкер в 2009-2011 годах возглавлял Совет по экономическому восстановлению при президенте Бараке Обаме после мирового финансового кризиса.
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Федеральная резервная система СШАДжеймс КартерРональд РейганСШАВ мире
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