Умер бывший глава ФРС Пол Волкер

Волкер работал в министерстве финансов при президентах Кеннеди, Джонсоне и Никсоне, где занимался вопросами международной монетарной политики. В ФРС, где он работал с 1975 года, он стремился ограничить снижение регулирования финансовых рынков и предупреждал о резком росте федерального долга при президенте Рейгане.