Космонавты открыли люк в прибывший на МКС "грузовик"

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13" перед стартом. Архивное фото

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13" перед стартом

Корабль "Прогресс МС-13" был запущен с космодрома Байконур 6 декабря ракетой-носителем "Союз-2.1а" и сегодня в автоматическом режиме пристыковался к модулю "Пирс" российского сегмента МКС.

"Яблоками запахло", - сообщил Скворцов специалисту подмосковного Центра управления полетами при открытии переходных люков между "Прогрессом" и МКС.

Ранее заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев рассказал РИА Новости, что "Прогресс МС-13" не привезет космонавтам традиционной черной икры, но для праздничного новогоднего стола доставит оливки и маслины, фисташки, финики, сушёную клюкву, маринованный имбирь, мёд кремовый, пастилки яблочные, кедровые орешки, фундук, шоколад и конфеты, хрен, кетчуп, консервированные томаты и сладкий перец, а также свежие яблоки, грейпфруты, апельсины, лимоны, лук и чеснок.