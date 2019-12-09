Космонавты открыли люк в прибывший на МКС "грузовик"

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка открыли люк в грузовой корабль "Прогресс МС-13", прилетевший на Международную космическую станцию в понедельник, трансляция переговоров между экипажем станции и наземными специалистами ведется НАСА.
Корабль "Прогресс МС-13" был запущен с космодрома Байконур 6 декабря ракетой-носителем "Союз-2.1а" и сегодня в автоматическом режиме пристыковался к модулю "Пирс" российского сегмента МКС.
"Яблоками запахло", - сообщил Скворцов специалисту подмосковного Центра управления полетами при открытии переходных люков между "Прогрессом" и МКС.
Ранее заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев рассказал РИА Новости, что "Прогресс МС-13" не привезет космонавтам традиционной черной икры, но для праздничного новогоднего стола доставит оливки и маслины, фисташки, финики, сушёную клюкву, маринованный имбирь, мёд кремовый, пастилки яблочные, кедровые орешки, фундук, шоколад и конфеты, хрен, кетчуп, консервированные томаты и сладкий перец, а также свежие яблоки, грейпфруты, апельсины, лимоны, лук и чеснок.
На МКС полет совершают также американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр и итальянец Лука Пармитано.