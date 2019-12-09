Комитет конгресса начал слушания с юристами по импичменту Трампа

ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Комитет палаты представителей США по судебным делам начал в понедельник слушания с юристами обеих партий, по итогам которых должен решить, предъявлять ли обвинения президенту Дональду Трампу, и если да, то какие именно.
Демократы намерены обвинить Трампа в превышении полномочий и, возможно, в воспрепятствовании правосудию. Список обвинений может быть готов уже на этой неделе, и комитет готов проголосовать по ним без дальнейшего промедления.
8 декабря, 18:58Трамп заявил, что демократы меняют на ходу правила импичмента
Как ожидается, республиканцы будут критиковать ход процесса импичмента и аргументы юристов, выставленных демократами.
Белый дом отказался участвовать в слушаниях. При этом представители Белого дома заявили, что рассчитывают на честный процесс в контролируемом республиканцами сенате после того, как демократы вынесут импичмент Трампу в палате представителей.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.