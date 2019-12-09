РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T17:19+0300
https://ria.ru/20191209/1562171846.html
Комитет конгресса начал слушания с юристами по импичменту Трампа
https://cdn25.img.ria.ru/images/156206/11/1562061106_0:30:3072:1758_1036x0_80_0_0_083210d6d52937f0b529f571fee00f60.jpg
РИА Новости

Комитет конгресса начал слушания с юристами по импичменту Трампа

17:19 09.12.2019
458
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Комитет палаты представителей США по судебным делам начал в понедельник слушания с юристами обеих партий, по итогам которых должен решить, предъявлять ли обвинения президенту Дональду Трампу, и если да, то какие именно.
Демократы намерены обвинить Трампа в превышении полномочий и, возможно, в воспрепятствовании правосудию. Список обвинений может быть готов уже на этой неделе, и комитет готов проголосовать по ним без дальнейшего промедления.
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
8 декабря, 18:58
Трамп заявил, что демократы меняют на ходу правила импичмента
Как ожидается, республиканцы будут критиковать ход процесса импичмента и аргументы юристов, выставленных демократами.
Белый дом отказался участвовать в слушаниях. При этом представители Белого дома заявили, что рассчитывают на честный процесс в контролируемом республиканцами сенате после того, как демократы вынесут импичмент Трампу в палате представителей.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
5 декабря, 20:21
Пелоси заявила, что импичмент Трампа не имеет отношения к политике
160000
Обсудить 0
Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампКонгресс СШАСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
В комитете конгресса заявили, что Трамп нарушил президентскую присягу
Протестующий размахивает флагом Ирака во время антиправительственной акции в Ан-Наджафе
Ирак обвинил четыре страны во вмешательстве в связи с протестами
Президент США Дональд Трамп
Слушания по импичменту Трампу проходят в обстановке конфронтации
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019
Зеленский и Макрон начали двустороннюю встречу в Париже
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян рассказала, у кого больше шансов стать президентом США
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп назвал Украину "каким-то местом"
Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер
Умер бывший глава ФРС Пол Волкер
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Трамп заявил, что демократы меняют на ходу правила импичмента
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
В Париже началась встреча Путина и Меркель
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Чижов назвал русских самым многочисленным разделенным народом в мире
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
Нормандская четверка обсудит "формулу Штайнмайера", заявили в Берлине
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
Турция начала работу по размещению беженцев на севере Сирии
Здание Королевского суда Лондона, в котором находится Высокий суд
Эксперт прокомментировал суд по спору России и Украины о евробондах
Здание Министерства иностранных дел РФ
Источник: Россия готова дать гарантии невмешательства в дела США
Владимир Путин прибыл в Париж на встречу в «нормандском формате»
Путин прибыл в Елисейский дворец на саммит "нормандской четверки"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35"Холодно": глава офиса Зеленского увел его от журналистов
04:27Помпео ответил, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа
04:22В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36"Роскосмос" предложил два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
Лента новостейМолния