Комитет конгресса начал слушания с юристами по импичменту Трампа

ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Комитет палаты представителей США по судебным делам начал в понедельник слушания с юристами обеих партий, по итогам которых должен решить, предъявлять ли обвинения президенту Комитет палаты представителей США по судебным делам начал в понедельник слушания с юристами обеих партий, по итогам которых должен решить, предъявлять ли обвинения президенту Дональду Трампу , и если да, то какие именно.

Демократы намерены обвинить Трампа в превышении полномочий и, возможно, в воспрепятствовании правосудию. Список обвинений может быть готов уже на этой неделе, и комитет готов проголосовать по ним без дальнейшего промедления.

Как ожидается, республиканцы будут критиковать ход процесса импичмента и аргументы юристов, выставленных демократами.

Белый дом отказался участвовать в слушаниях. При этом представители Белого дома заявили, что рассчитывают на честный процесс в контролируемом республиканцами сенате после того, как демократы вынесут импичмент Трампу в палате представителей.