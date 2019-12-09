Мосгорсуд оставил Шестуна в СИЗО

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить", - огласил решение судья. Таким образом, Шестун останется в СИЗО до 13 марта.
Сам экс-чиновник из-за состояния здоровья не участвовал в заседании даже по видеоконференцсвязи.
Прокурор представил справку о состоянии здоровья Шестуна, в которой сказано, что тому с весом в 58 кг при росте 1,92 метра необходимо принудительное кормление. "Нуждается в госпитализации в недобровольном порядке в психиатрический стационар с отделением реанимации", - зачитал он справку из медчасти СИЗО, в которой нет отсылки к постановлению номер 3 с перечислением тяжелых заболеваний, препятствующих его содержанию под стражей.
Защита Шестуна просила перевести его под домашний арест и настаивала на обследовании в гражданской больнице. "Сегодня уже 182-й день голодовки, многие скажут, что это его личное дело, но речь идет о жизни и здоровье человека. Мы уже достигли точки невозврата", - заявила адвокат Мила Сметанина.
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Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз ниже рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.
Бывший чиновник, который находится в СИЗО более года, вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".
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