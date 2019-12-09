На Северном Кавказе за год из-за коррупции уволили 90 чиновников

ПЯТИГОРСК, 9 дек - РИА Новости. Девяносто чиновников на Девяносто чиновников на Северном Кавказе лишились своих должностей из-за коррупционных нарушений за девять месяцев текущего года, сообщил журналистам старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Сергей Пономарев.

"Если в 2017 году в результате прокурорского вмешательства было уволено 49 должностных лиц, то в 2018 году – 53, а за девять месяцев текущего года уже 90. С 2018 года сведения увольняемых в связи с утратой доверия вносятся в специальный реестр, размещенный в открытом доступе в интернете", - сказал Пономарев.

Основанием для применения такого вида наказания являются лишь грубые коррупционные правонарушения, это умышленное сокрытие сведений о принадлежащем недвижимом и движимом имуществе, полученных доходах и произведенных расходах, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, занятие предпринимательской деятельностью или управление коммерческой организацией, добавил он.

"Например, в Кабардино-Балкарской Республике в связи с утратой доверия уволен служащий местной администрации, который, не уведомив о конфликте интересов, принял участие в аукционной комиссии по продаже права на аренду муниципальных земельных участков. При этом победителем аукциона была признана его супруга. В Дагестане по представлению прокурора заместитель главы одной из сельских администраций уволен за непредставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", - отметил представитель ведомства.