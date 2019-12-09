Kaspersky зафиксировала всплеск активности обещающих деньги мошенников

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" зафиксировала всплеск мошеннических рассылок и объявлений, обещающих пользователям крупное денежное поступление (так называемый скам) – за год количество заблокированных попыток перехода пользователей на скам-ресурсы выросло более чем в 13 раз, говорится в сообщении компании.

"Так, если с июня по декабрь прошлого года было зафиксировано около 2,7 миллиона таких попыток, то за аналогичный период в 2019 году — уже 36,7 миллиона. При этом с лета 2019 года "Лаборатория Касперского" ежемесячно обнаруживает почти 2 тысячи новых скам-ресурсов", - говорится в сообщении.

В нем поясняется, что скам часто выглядит, как опросы или акции от имени крупных компаний. Кроме того, скамеры имитируют беспроигрышные лотереи от знаменитостей. Ещё одной популярной схемой является рассылка сообщений с предложением получить социальные выплаты, например пенсионные накопления. Скамеры используют электронную почту, социальные сети, видеосервисы, блоги.

Чаще всего пользователям обещают вознаграждение за участие в акции или прохождение опроса. Однако для получения обещанной суммы человеку необходимо оплатить "комиссию" или "закрепительный платеж", обычно небольшой. "В конечном итоге никаких денег пользователь не видит, а "комиссия" уходит злоумышленникам. К тому же человек рискует сохранностью своих платежных данных, если вводил их при оплате", - говорится в сообщении.