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Kaspersky зафиксировала всплеск активности обещающих деньги мошенников
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РИА Новости

Kaspersky зафиксировала всплеск активности обещающих деньги мошенников

17:17 09.12.2019
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© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком
© Depositphotos / stockasso
Мужчина работает за ноутбуком . Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" зафиксировала всплеск мошеннических рассылок и объявлений, обещающих пользователям крупное денежное поступление (так называемый скам) – за год количество заблокированных попыток перехода пользователей на скам-ресурсы выросло более чем в 13 раз, говорится в сообщении компании.
"Так, если с июня по декабрь прошлого года было зафиксировано около 2,7 миллиона таких попыток, то за аналогичный период в 2019 году — уже 36,7 миллиона. При этом с лета 2019 года "Лаборатория Касперского" ежемесячно обнаруживает почти 2 тысячи новых скам-ресурсов", - говорится в сообщении.
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В нем поясняется, что скам часто выглядит, как опросы или акции от имени крупных компаний. Кроме того, скамеры имитируют беспроигрышные лотереи от знаменитостей. Ещё одной популярной схемой является рассылка сообщений с предложением получить социальные выплаты, например пенсионные накопления. Скамеры используют электронную почту, социальные сети, видеосервисы, блоги.
Чаще всего пользователям обещают вознаграждение за участие в акции или прохождение опроса. Однако для получения обещанной суммы человеку необходимо оплатить "комиссию" или "закрепительный платеж", обычно небольшой. "В конечном итоге никаких денег пользователь не видит, а "комиссия" уходит злоумышленникам. К тому же человек рискует сохранностью своих платежных данных, если вводил их при оплате", - говорится в сообщении.
Как отмечает "Лаборатория Касперского", в среднем "комиссия", которую просят оплатить злоумышленники, составляет порядка 200 рублей. "Если представить, что каждой заблокированной скамерской странице удалось бы обмануть одного пользователя, то потенциальная сумма ущерба от скама во второй половине 2019 года могла бы составить более 7 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
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Лаборатория КасперскогоОбщество
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