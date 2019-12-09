Путин прибыл в Елисейский дворец на саммит "нормандской четверки"

ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в Елисейский дворец, где очень скоро начнется саммит "нормандской четверки".
Во внутреннем дворике Елисейского дворца глава российского государства прошел вдоль строя почетного караула. На крыльце Путина встретил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Нормандская четверка в сборе". Первой приехала Меркель, выбравшая синий пиджак цвета года Pantone, символизирующего постоянство и уверенность. Следом - Зеленский, удостоившийся рукопожатия Макрона, последним - Путин. Его президент Франции поприветствовал особенно тепло. pic.twitter.com/WqvZVtgaI9— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 декабря 2019 г.
Саммиту будут предшествовать беседы Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и Макроном. На эти встречи отводится по полчаса.
"Нормандская четверка" соберется в зале "Мюрат" Елисейского дворца примерно в 18.00 по московскому времени. Более чем за два с половиной часа лидеры должны обсудить ситуацию в Донбассе и может быть принять совместный документ, который будет направлен на реализацию минских соглашений. По итогам встречи запланирована пресс-конференция лидеров нормандского формата.
Уже после пресс-конференции президенты России и Украины проведут отдельную встречу.