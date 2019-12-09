Путин прибыл в Елисейский дворец на саммит "нормандской четверки"

Саммиту будут предшествовать беседы Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и Макроном. На эти встречи отводится по полчаса.

"Нормандская четверка" соберется в зале "Мюрат" Елисейского дворца примерно в 18.00 по московскому времени. Более чем за два с половиной часа лидеры должны обсудить ситуацию в Донбассе и может быть принять совместный документ, который будет направлен на реализацию минских соглашений. По итогам встречи запланирована пресс-конференция лидеров нормандского формата.