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Путин прибыл в Елисейский дворец на саммит "нормандской четверки"
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РИА Новости

Путин прибыл в Елисейский дворец на саммит "нормандской четверки"

17:16 09.12.2019 (обновлено: 17:48 09.12.2019)
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ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в Елисейский дворец, где очень скоро начнется саммит "нормандской четверки".
Во внутреннем дворике Елисейского дворца глава российского государства прошел вдоль строя почетного караула. На крыльце Путина встретил президент Франции Эммануэль Макрон.
Саммиту будут предшествовать беседы Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и Макроном. На эти встречи отводится по полчаса.
"Нормандская четверка" соберется в зале "Мюрат" Елисейского дворца примерно в 18.00 по московскому времени. Более чем за два с половиной часа лидеры должны обсудить ситуацию в Донбассе и может быть принять совместный документ, который будет направлен на реализацию минских соглашений. По итогам встречи запланирована пресс-конференция лидеров нормандского формата.
Уже после пресс-конференции президенты России и Украины проведут отдельную встречу.
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"Нормандский" саммит в Париже"Нормандская четверка"Владимир ПутинФранцияРоссияПарижВ мире
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