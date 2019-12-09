Собянин утвердил бюджет Москвы на 2020 год

Московская городская дума приняла закон о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов на заседании 27 ноября.

Закон о бюджете на 2020 год предусматривает рекордное увеличение финансирования социальной сферы - расходы на госпрограммы образования увеличиваются на 25,8%, здравоохранения - на 30,4%, спорта - на 63,7%, соцподдержки жителей - на 18,4% в 2020 году. Доходы бюджета в 2020 году составят 2,79 триллиона рублей, в 2021 году - 3,06 триллиона рублей, в 2022 году - 3,35 триллиона рублей, расходы бюджета в следующем году составят 3,15 триллиона рублей, в 2021 году - 3,27 триллиона рублей, в 2022 году - 3,37 триллиона рублей.

Почти в два раза будут увеличены расходы на бесплатное лекарственное обеспечение - Москва закупит около тысячи наименований лекарств, что почти в три раза превышает обязательный перечень, предусмотренный в 2020 году на федеральном уровне.

Город продолжит вкладывать средства в модернизацию отделений социального обслуживания граждан, а также в создание дополнительных бюджетных мест в детских садах и спортивных секциях. Таким образом, в 2020 году городские детские сады смогут принять почти полмиллиона детей. А около 200 тысяч человек получат возможность посещать спортивные секции бесплатно.