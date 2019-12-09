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Собянин утвердил бюджет Москвы на 2020 год
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РИА Новости

Собянин утвердил бюджет Москвы на 2020 год

17:20 09.12.2019
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© Фото : Пресс-служба мэра и правительства МосквыМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил бюджет столицы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Московская городская дума приняла закон о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов на заседании 27 ноября.
Закон о бюджете на 2020 год предусматривает рекордное увеличение финансирования социальной сферы - расходы на госпрограммы образования увеличиваются на 25,8%, здравоохранения - на 30,4%, спорта - на 63,7%, соцподдержки жителей - на 18,4% в 2020 году. Доходы бюджета в 2020 году составят 2,79 триллиона рублей, в 2021 году - 3,06 триллиона рублей, в 2022 году - 3,35 триллиона рублей, расходы бюджета в следующем году составят 3,15 триллиона рублей, в 2021 году - 3,27 триллиона рублей, в 2022 году - 3,37 триллиона рублей.
Почти в два раза будут увеличены расходы на бесплатное лекарственное обеспечение - Москва закупит около тысячи наименований лекарств, что почти в три раза превышает обязательный перечень, предусмотренный в 2020 году на федеральном уровне.
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Город продолжит вкладывать средства в модернизацию отделений социального обслуживания граждан, а также в создание дополнительных бюджетных мест в детских садах и спортивных секциях. Таким образом, в 2020 году городские детские сады смогут принять почти полмиллиона детей. А около 200 тысяч человек получат возможность посещать спортивные секции бесплатно.
В чистом виде на выплаты москвичам и соцподдержку жителей в натуральной форме в бюджете столицы на 2020 год предусмотрено более 495,3 миллиарда рублей, то есть почти полтриллиона рублей Москва непосредственно направляет жителям. Кроме этого, 92% бюджета столица тратит на реализацию 13 государственных программ. Совокупно расходы на здравоохранение, образование, социальную поддержку, культуру и спорт составляют более половины всех расходов городского бюджета (53,3%) - около 1,7 триллиона рублей в год. Ежегодно Москва будет тратить на социальную политику более 2 триллионов рублей, а реальную помощь из бюджета получат более 4,5 миллиона москвичей.
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