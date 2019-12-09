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Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи
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РИА Новости

Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи

17:13 09.12.2019 (обновлено: 19:14 09.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
ГОРКИ, 9 дек — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.
"Именно в этой программе определяется, какую медицинскую помощь и при каких заболеваниях каждый человек, у которого есть полис обязательного медицинского страхования, может получить бесплатно", — сообщил он на совещании с вице-премьерами.
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Документ устанавливает виды, объемы, механизмы бесплатной медпомощи, а также размеры финансирования. Медведев напомнил, что программа работает уже 20 лет, но правительство ее регулярно пересматривает и дополняет.
"Документ на ближайшие три года скорректирован с учетом работы над национальными проектами, в нем есть ряд новых положений. Мы увеличиваем средний подушевой норматив финансирования на каждого гражданина, выделяем деньги большие на это", — сказал премьер.
В частности, вводится еще 18 методов высокотехнологичной помощи для онкобольных.
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943355760
Обсудить 18
Здоровье - ОбществоДмитрий МедведевРоссияОбщество
Популярные комментарии
Очередная оптимизация по медведеву...
9 декабря, 17:48
mm.j.sorokin
1840304
Про какую бесплатную помощь говорят, если с зарплаты каждый месяц выщитывают? Это получается несколько лет доят, чтоб потом один раз что-то якобы бесплатно сделать?
9 декабря, 18:25
TTTipys Tipys
1702105
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