ГОРКИ, 9 дек — РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.

"Именно в этой программе определяется, какую медицинскую помощь и при каких заболеваниях каждый человек, у которого есть полис обязательного медицинского страхования, может получить бесплатно", — сообщил он на совещании с вице-премьерами.

Документ устанавливает виды, объемы, механизмы бесплатной медпомощи, а также размеры финансирования. Медведев напомнил, что программа работает уже 20 лет, но правительство ее регулярно пересматривает и дополняет.

"Документ на ближайшие три года скорректирован с учетом работы над национальными проектами, в нем есть ряд новых положений. Мы увеличиваем средний подушевой норматив финансирования на каждого гражданина, выделяем деньги большие на это", — сказал премьер.