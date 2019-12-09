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Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Задержание Атамбаева
2019-12-09T17:10+0300
https://ria.ru/20191209/1562171243.html
Атамбаева направили на судебно-психиатрическую экспертизу
https://cdn25.img.ria.ru/images/156174/16/1561741674_0:35:2135:1236_1036x0_80_0_0_d1f0de141328813ab7a2a7b00673bb2b.jpg
РИА Новости

Атамбаева направили на судебно-психиатрическую экспертизу

17:10 09.12.2019
1729
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева направили на судебно-психиатрическую экспертизу, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МВД республики.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства, на что те открыли ответный огонь. В первый день задержать бывшего президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб. Расследованием этих событий занимается следственная служба МВД. По делу, помимо экс-президента, проходят еще 15 его сторонников.
"В соответствии со статьей 171 (Основания назначения экспертизы) УПК были вынесены постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы 16 подозреваемым в тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе Атамбаеву Алмазбеку Шаршеновичу, которые направлены в РЦПЗ (Республиканский центр психиатрического здоровья - ред.) для исполнения", - заявили в пресс-службе.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого против членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
Алмазбек Атамбаев
29 ноября, 14:18Задержание Атамбаева
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