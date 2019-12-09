Атамбаева направили на судебно-психиатрическую экспертизу

"В соответствии со статьей 171 (Основания назначения экспертизы) УПК были вынесены постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы 16 подозреваемым в тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе Атамбаеву Алмазбеку Шаршеновичу, которые направлены в РЦПЗ (Республиканский центр психиатрического здоровья - ред.) для исполнения", - заявили в пресс-службе.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого против членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.