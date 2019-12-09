Зеленский прибыл в Елисейский дворец на саммит "нормандской четверки"

ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже, где состоится встреча лидеров "нормандской четверки".
Первый за три года саммит "нормандского формата" (РФ, Украина, Франция и Германия) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины должен начаться в 16.00 (18.00 мск).
Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже пройдет после саммита "нормандской четверки", ограничений по времени встречи, по его словам, нет. Это будет первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского.
Также до начала общей встречи у Зеленского запланированы двусторонние переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Так называемый "нормандский формат" (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.