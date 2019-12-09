В Китае стартовал масштабный фестиваль российской культуры

ПЕКИН, 9 дек - РИА Новости. Масштабный фестиваль российской культуры в Масштабный фестиваль российской культуры в Китае официально стартовал в понедельник в Пекине , передает корреспондент РИА Новости.

На сцену Пекинского Центра Исполнительских Искусств Тяньцяо вышли лауреат премии Grammy, камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета , прима-балерина Большого театра, народная артистка РФ Екатерина Шипулина, лауреат XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского Константин Емельянов (фортепиано), исполнительница на домре и мандолине, солистка Оркестра народных инструментов им. Осипова Екатерина Мочалова, исполнитель на трубе, лауреат международных конкурсов, художественный руководитель и главный дирижер Тульского филармонического симфонического оркестра Владислав Лаврик, лауреат российских и международных конкурсов Валерия Абрамова (скрипка), исполнительница на китайском народном инструменте "пипа" Бель Шу.

На концерте прозвучали произведения выдающихся российских композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Александра Алябьева. Шипулина исполнила Русский танец из балета "Лебединое озеро" Чайковского и миниатюру "Лебедь" на музыку Камиля Сен-Санса. Музыкальную программу сопровождала видеоинсталляция, иллюстрирующая величайшие шедевры русской живописи.

"Это очень ответственный концерт, открывающий фестиваль российской культуры в Китае. И мы очень оригинальную программу сделали специально, с народным инструментом, привезли молодую скрипачку, пианиста - лауреата конкурса П. И. Чайковского", - сказал Башмет журналистам.

Фестиваль, который продлится до 11 декабря, пройдет в двух городах - Пекине и Тяньцзине.

Организаторы мероприятия отметили, что программа крупнейшего культурного обменного проекта двух стран разработана с учетом пожеланий и интересов китайской публики и станет ярким праздником культуры и искусства.