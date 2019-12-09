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В Китае стартовал масштабный фестиваль российской культуры
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РИА Новости

В Китае стартовал масштабный фестиваль российской культуры

17:04 09.12.2019
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© Fotolia / SeanPavonePhotoГород Пекин
Город Пекин
© Fotolia / SeanPavonePhoto
Город Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 9 дек - РИА Новости. Масштабный фестиваль российской культуры в Китае официально стартовал в понедельник в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
На сцену Пекинского Центра Исполнительских Искусств Тяньцяо вышли лауреат премии Grammy, камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета, прима-балерина Большого театра, народная артистка РФ Екатерина Шипулина, лауреат XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского Константин Емельянов (фортепиано), исполнительница на домре и мандолине, солистка Оркестра народных инструментов им. Осипова Екатерина Мочалова, исполнитель на трубе, лауреат международных конкурсов, художественный руководитель и главный дирижер Тульского филармонического симфонического оркестра Владислав Лаврик, лауреат российских и международных конкурсов Валерия Абрамова (скрипка), исполнительница на китайском народном инструменте "пипа" Бель Шу.
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На концерте прозвучали произведения выдающихся российских композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Александра Алябьева. Шипулина исполнила Русский танец из балета "Лебединое озеро" Чайковского и миниатюру "Лебедь" на музыку Камиля Сен-Санса. Музыкальную программу сопровождала видеоинсталляция, иллюстрирующая величайшие шедевры русской живописи.
"Это очень ответственный концерт, открывающий фестиваль российской культуры в Китае. И мы очень оригинальную программу сделали специально, с народным инструментом, привезли молодую скрипачку, пианиста - лауреата конкурса П. И. Чайковского", - сказал Башмет журналистам.
Фестиваль, который продлится до 11 декабря, пройдет в двух городах - Пекине и Тяньцзине.
Организаторы мероприятия отметили, что программа крупнейшего культурного обменного проекта двух стран разработана с учетом пожеланий и интересов китайской публики и станет ярким праздником культуры и искусства.
Кроме того, в рамках фестиваль в Российском культурном центре в Пекине открылась выставка русского костюма. Масштабная коллекция из собрания исследователя русского народного костюма Сергея Глебушкина является одной из самых крупных и значительных в стране. Она включает костюмы начала XIX - XX веков, собранные в этнографических экспедициях в разных регионах страны. Экспозиция представит праздничные наряды 15 регионов.
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КультураБольшой театрЮрий БашметПекинКитайРоссия
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