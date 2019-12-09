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Культура
2019-12-09T17:03+0300
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Брэд Питт в числе номинантов на "Золотой глобус" за роль второго плана
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РИА Новости

Брэд Питт в числе номинантов на "Золотой глобус" за роль второго плана

17:03 09.12.2019
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© Sony Pictures Entertainment (2019)Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
© Sony Pictures Entertainment (2019)
ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Брэд Питт, Аль Пачино, Джо Пеши и Энтони Хопкинс номинированы на премию "Золотой глобус" за свои роли второго плана, сообщила в понедельник Ассоциация зарубежной прессы Голливуда.
Брэд Питт номинирован за работу в фильме "Однажды в… Голливуде", Аль Пачино и Джо Пеши – за "Ирландца", Энтони Хопкинс – за роль в картине "Два Папы".
© Fábrica de Cine (2019)Кадр из фильма "Ирландец"
Кадр из фильма Ирландец
1 из 3
Кадр из фильма "Ирландец"
© Fábrica de Cine (2019)
© Netflix (2019)Кадр из тизера к фильму "Два Папы"
Энтони Хопкинс в фильме Два Папы
2 из 3
Кадр из тизера к фильму "Два Папы"
© Netflix (2019)
© TriStar Pictures (2019)Кадр из фильма "Прекрасный день по соседству"
Кадр из фильма Прекрасный день по соседству
3 из 3
Кадр из фильма "Прекрасный день по соседству"
© TriStar Pictures (2019)
1 из 3
Кадр из фильма "Ирландец"
© Fábrica de Cine (2019)
2 из 3
Кадр из тизера к фильму "Два Папы"
© Netflix (2019)
3 из 3
Кадр из фильма "Прекрасный день по соседству"
© TriStar Pictures (2019)
Том Хэнкс, который на предстоящем "Золотом глобусе" также будет отмечен наградой за вклад в кинематограф, номинирован за фильм "Прекрасный день по соседству".
В категории "Лучшая женская роль второго плана" представлены Аннетт Бенинг ("Отчет о пытках"), Дженнифер Лопес ("Стриптизерши"), Лора Дерн ("Брачная история"), Марго Робби ("Скандал") и Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл").
© AP Photo / Domenico StinellisАктриса Аннетт Бенинг на открытии Венецианского кинофестиваля
Актриса Аннетт Бенинг на открытии Венецианского кинофестиваля
1 из 3
Актриса Аннетт Бенинг на открытии Венецианского кинофестиваля
© AP Photo / Domenico Stinellis
© Предоставлено "MEGOGO Distribution"Кадр из фильма "Стриптизерши"
Кадр из фильма Стриптизерши
2 из 3
Кадр из фильма "Стриптизерши"
© Предоставлено "MEGOGO Distribution"
© Netflix, 2019Кадр из фильма "Брачная История"(2019)
Кадр из фильма Брачная История(2019)
3 из 3
Кадр из фильма "Брачная История"(2019)
© Netflix, 2019
1 из 3
Актриса Аннетт Бенинг на открытии Венецианского кинофестиваля
© AP Photo / Domenico Stinellis
2 из 3
Кадр из фильма "Стриптизерши"
© Предоставлено "MEGOGO Distribution"
3 из 3
Кадр из фильма "Брачная История"(2019)
© Netflix, 2019
Награду "Золотой глобус" ежегодно вручает Ассоциация аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (Hollywood Foreign Press Association, HFPA). Очередная 77-я церемония вручения награды пойдет в Лос-Анджелесе 5 января. Судьбу награды определяют около 90 членов HFPA. Хотя ее члены, выбирающие номинантов и определяющие победителей, не входят в киноакадемию, которая выбирает получателей "Оскара", считается, что именно "Золотой глобус" открывает и задает тон сезону кинопремий в США.
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
17 сентября, 17:19Культура
Брэд Питт заявил, что не собирается бороться за "Оскар"
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КультураМарго РоббиКино и сериалыНовости культурыАль ПачиноЭнтони ХопкинсДженнифер ЛопесБрэд Питт (Уильям Бредли)
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