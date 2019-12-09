Брэд Питт в числе номинантов на "Золотой глобус" за роль второго плана

Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"

© Sony Pictures Entertainment (2019) Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"

ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Брэд Питт, Аль Пачино, Джо Пеши и Энтони Хопкинс номинированы на премию "Золотой глобус" за свои роли второго плана, сообщила в понедельник Ассоциация зарубежной прессы Голливуда.

Брэд Питт номинирован за работу в фильме "Однажды в… Голливуде", Аль Пачино и Джо Пеши – за "Ирландца", Энтони Хопкинс – за роль в картине "Два Папы".

© Fábrica de Cine (2019) Кадр из фильма "Ирландец" 1 из 3 Кадр из фильма "Ирландец" © Fábrica de Cine (2019) © Netflix (2019) Кадр из тизера к фильму "Два Папы" 2 из 3 Кадр из тизера к фильму "Два Папы" © Netflix (2019) © TriStar Pictures (2019) Кадр из фильма "Прекрасный день по соседству" 3 из 3 Кадр из фильма "Прекрасный день по соседству" © TriStar Pictures (2019) 1 из 3 Кадр из фильма "Ирландец" © Fábrica de Cine (2019) 2 из 3 Кадр из тизера к фильму "Два Папы" © Netflix (2019) 3 из 3 Кадр из фильма "Прекрасный день по соседству" © TriStar Pictures (2019)

Том Хэнкс, который на предстоящем "Золотом глобусе" также будет отмечен наградой за вклад в кинематограф, номинирован за фильм "Прекрасный день по соседству".

В категории "Лучшая женская роль второго плана" представлены Аннетт Бенинг ("Отчет о пытках"), Дженнифер Лопес ("Стриптизерши"), Лора Дерн ("Брачная история"), Марго Робби ("Скандал") и Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл").

© AP Photo / Domenico Stinellis Актриса Аннетт Бенинг на открытии Венецианского кинофестиваля 1 из 3 Актриса Аннетт Бенинг на открытии Венецианского кинофестиваля © AP Photo / Domenico Stinellis © Предоставлено "MEGOGO Distribution" Кадр из фильма "Стриптизерши" 2 из 3 Кадр из фильма "Стриптизерши" © Предоставлено "MEGOGO Distribution" © Netflix, 2019 Кадр из фильма "Брачная История"(2019) 3 из 3 Кадр из фильма "Брачная История"(2019) © Netflix, 2019 1 из 3 Актриса Аннетт Бенинг на открытии Венецианского кинофестиваля © AP Photo / Domenico Stinellis 2 из 3 Кадр из фильма "Стриптизерши" © Предоставлено "MEGOGO Distribution" 3 из 3 Кадр из фильма "Брачная История"(2019) © Netflix, 2019