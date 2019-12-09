Меркель прибыла в Париж на встречу лидеров "нормандской четверки"

ПАРИЖ, 9 дек – РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Елисейский дворец, где состоится встреча с участием президентов России, Украины и Франции по урегулированию ситуации в Донбассе.
Первый за три года саммит "нормандского формата" должен начаться в 16.00 (18.00 мск). Перед началом общей встречи у Меркель запланированы двусторонние переговоры с президентами РФ, Украины и Франции Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном.
Так называемый "нормандский формат" (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.