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Соцслужбы могли спасти ребенка с ДЦП в Удмуртии, считает Кузнецова
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РИА Новости

Соцслужбы могли спасти ребенка с ДЦП в Удмуртии, считает Кузнецова

17:58 09.12.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкАнна Кузнецова
Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Социальным службам необходимо организовать регулярный обзвон семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на предмет помощи, сказала журналистам детский омбудсмен в РФ Анна Кузнецова.
Ранее власти Удмуртии сообщали, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того как в квартире умерла его мать. После трагедии глава республики Александр Бречалов поручил председателю правительства региона и детскому омбудсмену разобраться в обстоятельствах произошедшего. СМИ сообщали, что ребенок после гибели матери пытался шумом привлечь соседей, он открыл кран, чтобы попить воды, но упал с инвалидной коляски и погиб от переохлаждения. Кроме того, сообщалось, что жилье было затоплено водой, но этого никто из соседей не заметил, так как квартира расположена на первом этаже, и вода лилась в подвал.
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Следствие возбудило дело о халатности и сообщило, что тело 51-летней женщины пролежало в квартире около недели, а мальчика - сутки. Квартира была вскрыта 6 декабря, когда педагоги, обучающие ребенка на дому, не дозвонились до его матери.
"С одной стороны, выстраиваются социальные службы, говорится о социальных контрактах, работают специалисты, с другой стороны... Думаешь: как? Никто не знал? Не слышал? В таких ситуациях, когда заведомо известно, что в семье нет родственников, что в семье нет возможности в кризисной ситуации позвать на помощь, что наедине человек хронически больной с ребенком беспомощным, инвалидом. Ну прозванивайте хотя бы два раза в неделю!" - заявила Кузнецова.
Она добавила, что помимо регулярного обзвона необходимо провести консультации с соседями, в случае если возникнут какие-либо подозрения или семье потребуется помощь.
По словам Кузнецовой, губернатор собрал совещание по поводу гибели мальчика.
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Анна КузнецоваАлександр БречаловУдмуртияРоссияПроисшествия
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