РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T16:58+0300
https://ria.ru/20191209/1562170070.html
В Госдуме призвали "дозировать" интернет для детей
https://cdn25.img.ria.ru/images/156115/95/1561159595_0:0:3018:1698_1036x0_80_0_0_cebfde97e9c45ab0ab02dc8d253746bb.jpg
РИА Новости

В Госдуме призвали "дозировать" интернет для детей

16:58 09.12.2019
178
© Depositphotos / luminastockСтаршеклассники за ноутбуками
Старшеклассники за ноутбуками
© Depositphotos / luminastock
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Необходимо ограничить время, которое дети проводят в интернете, пропорционально возрасту, снизив до минимума его использование в начальной школе, считает заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.
"Недавно было опубликовано исследование ученых СПбГУ, согласно которому интернет сам по себе не является источником антисоциального поведения, суицидального поведения и так далее, но усиливает общее влияние среды. Я бы вообще предложил дозировать интернет пропорционально возрасту. Одно дело, электронные университеты, безусловно, нужны, и где мы отстаём от наших конкурентов, другое - интернет в школе... Интернет нужно ограничивать и увеличивать пропорционально возрасту наших детей", - заявил Смолин на круглом столе в Госдуме.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
5 декабря, 12:29
Медведев заявил о неэффективности запретов в интернете
1210006
Обсудить 0
Госдума РФОлег СмолинРоссияОбщество
Рекомендуем
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Депутат призвал решить вопрос психологической разгрузки во время ЕГЭ
Александр Хинштейн
ЕР запустила проект по увековечению памяти героев России
Здание Государственной Думы в Москве
Комитет ГД не поддержал проект о минимальном пороге ряда соцрасходов
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Большинство молодежи в России не знают историю, считает вице-спикер ГД
Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в городской поликлинике № 68 в Москве
Утверждена программа госгарантий бесплатной медпомощи на 2020 год
Регионы России. Вологодская область
На Вологодчине создают центры профессионального роста педагогов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи
Коровы на ферме
Дагестан направил 200 миллионов рублей на стимулирование МСП в АПК
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуме оценили предложенные россиянами поправки в Конституцию
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
Минприроды хочет обязать регионы тушить все лесные пожары
На месте ДТП с детьми в Нижнем Новгороде. 7 декабря 2019
В Нижнем Новгороде арестовали подозреваемого в ДТП сына генерала
Автомобиль Следственного комитета РФ
Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на бывшую жену в Москве
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Астраханской области начали проверку после гибели девочки в детсаду
Остров Ольхон на озере Байкал
Медведев раскритиковал темпы ремонта очистных сооружений на Байкале
Бульдозер на полигоне твердых бытовых отходов возле Каменска-Уральского Свердловской области.
Минприроды предупредило об опасности мусорного коллапса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35"Холодно": глава офиса Зеленского увел его от журналистов
04:27Помпео ответил, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа
04:22В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36"Роскосмос" предложил два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
Лента новостейМолния