В Госдуме призвали "дозировать" интернет для детей

"Недавно было опубликовано исследование ученых СПбГУ, согласно которому интернет сам по себе не является источником антисоциального поведения, суицидального поведения и так далее, но усиливает общее влияние среды. Я бы вообще предложил дозировать интернет пропорционально возрасту. Одно дело, электронные университеты, безусловно, нужны, и где мы отстаём от наших конкурентов, другое - интернет в школе... Интернет нужно ограничивать и увеличивать пропорционально возрасту наших детей", - заявил Смолин на круглом столе в Госдуме.