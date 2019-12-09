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2019-12-09T16:57+0300
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"Холодное сердце 2" и "Король Лев" номинировали на "Золотой глобус"
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РИА Новости

"Холодное сердце 2" и "Король Лев" номинировали на "Золотой глобус"

16:57 09.12.2019
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© WDSSPRКадр из фильма "Холодное сердце 2"
Кадр из фильма Холодное сердце 2
© WDSSPR
Кадр из фильма "Холодное сердце 2". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Анимационные фильмы "Холодное сердце 2", "Король Лев" и "История игрушек 4" номинированы на премию Ассоциации иностранных журналистов Голливуда (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) "Золотой глобус" в категории "лучший полнометражный анимационный фильм", имена номинантов организаторы объявили в понедельник.
В этой категории также представлены анимационные картины "Потерянное звено" ("Missing Link") и "Как приручить дракона 3".
Судьбу "Золотого глобуса", который вручают в 20 с лишним номинациях за достижения в кино, телевидении и анимации, определяют около 90 членов HFPA. Очередная 77-ая церемония вручения награды состоится в Лос-Анджелесе 5 января.
Кадр из фильма Холодное сердце 2
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