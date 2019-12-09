Утверждена программа госгарантий бесплатной медпомощи на 2020 год

Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в городской поликлинике № 68 в Москве

"Подписанным постановлением утверждена Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", - говорится в сообщении.

Программа устанавливает перечень видов, форм и условий бесплатного оказания медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, при которых медпомощь оказывается бесплатно, категории граждан, которым медицинская помощь оказывается бесплатно, а также средние нормативы объема медицинской помощи, уточняется на сайте.

В программе содержится ряд нововведений, в том числе конкретизированы права пациентов, находящихся в социальных учреждениях, на получение медицинской помощи, включая возможность проведения диспансеризации с привлечением соседних медучреждений, отмечается на сайте.

Кроме того, закреплены права беременных женщин на получение правовой, психологической и медико-социальной помощи, подчеркивается в сообщении.