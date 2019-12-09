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Утверждена программа госгарантий бесплатной медпомощи на 2020 год
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РИА Новости

Утверждена программа госгарантий бесплатной медпомощи на 2020 год

16:57 09.12.2019 (обновлено: 17:31 09.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в городской поликлинике № 68 в Москве
 Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в городской поликлинике № 68 в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Правительство России утвердило программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, сообщается на сайте кабмина.
"Подписанным постановлением утверждена Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", - говорится в сообщении.
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Программа устанавливает перечень видов, форм и условий бесплатного оказания медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, при которых медпомощь оказывается бесплатно, категории граждан, которым медицинская помощь оказывается бесплатно, а также средние нормативы объема медицинской помощи, уточняется на сайте.
В программе содержится ряд нововведений, в том числе конкретизированы права пациентов, находящихся в социальных учреждениях, на получение медицинской помощи, включая возможность проведения диспансеризации с привлечением соседних медучреждений, отмечается на сайте.
Кроме того, закреплены права беременных женщин на получение правовой, психологической и медико-социальной помощи, подчеркивается в сообщении.
"В перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу ОМС, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции из бюджета федерального фонда ОМС бюджетам территориальных фондов, по профилю "онкология" дополнительно включены 18 методов конформной дистанционной лучевой терапии", - поясняется на сайте.
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