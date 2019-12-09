Эксперт прокомментировал суд по спору России и Украины о евробондах

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украинский политолог и экономист Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал начало слушаний в Верховном суде Великобритании по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на три миллиарда долларов.

Политолог выразил уверенность в том, что, по опыту прошлых разбирательств между Россией и Украиной, Москва имеет большие шансы выиграть. Эксперт также указал на то, что три миллиарда являются суверенным долгом, и Киев не сможет выставить эту ситуацию в другом свете.

"Британский суд уже фактически это признал. Думаю, он просто подтвердит свое решение", — отметил Дудчак в комментарии RT.

По его словам, найти какой-либо повод для изменения решения Верховного суда Великобритании будет сложно.

Верховный суд Великобритании в понедельник начал слушания по делу о долге Украины перед Россией на три миллиарда долларов. В частности, будет обсуждаться, были ли у министра финансов Украины достаточные полномочия для выпуска еврооблигаций на условиях, на которых они размещены в 2013 году.

Кроме того, на слушаниях планируется выяснить, есть ли давление на Киев со стороны Москвы. Суд также рассмотрит вопросы, связанные с выплатами по евробондам.