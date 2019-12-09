РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T22:44+0300
https://ria.ru/20191209/1562169963.html
Эксперт прокомментировал суд по спору России и Украины о евробондах
https://cdn25.img.ria.ru/images/153280/21/1532802111_0:130:2500:1536_1036x0_80_0_0_26abb826e8c647619897e841c8e0418b.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал суд по спору России и Украины о евробондах

16:58 09.12.2019 (обновлено: 22:44 09.12.2019)
33343
© AFP 2019 / Niklas Halle'nЗдание Королевского суда Лондона, в котором находится Высокий суд
Здание Королевского суда Лондона, в котором находится Высокий суд
© AFP 2019 / Niklas Halle'n
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал начало слушаний в Верховном суде Великобритании по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на три миллиарда долларов.
Политолог выразил уверенность в том, что, по опыту прошлых разбирательств между Россией и Украиной, Москва имеет большие шансы выиграть. Эксперт также указал на то, что три миллиарда являются суверенным долгом, и Киев не сможет выставить эту ситуацию в другом свете.
"Британский суд уже фактически это признал. Думаю, он просто подтвердит свое решение", — отметил Дудчак в комментарии RT.
По его словам, найти какой-либо повод для изменения решения Верховного суда Великобритании будет сложно.
Верховный суд Великобритании в понедельник начал слушания по делу о долге Украины перед Россией на три миллиарда долларов. В частности, будет обсуждаться, были ли у министра финансов Украины достаточные полномочия для выпуска еврооблигаций на условиях, на которых они размещены в 2013 году.
Кроме того, на слушаниях планируется выяснить, есть ли давление на Киев со стороны Москвы. Суд также рассмотрит вопросы, связанные с выплатами по евробондам.
Суверенные еврооблигации Украины на три миллиарда долларов были размещены в конце 2013 года. До конца 2015-го Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт.
Акции на Украине к годовщине событий на Майдане
26 ноября, 08:00
"За нитку бус". Повторят ли украинцы судьбу индейцев
2201651312
Обсудить 3
Александр ДудчакВерховный суд ВеликобританииРоссияУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Олимпийские кольца и символ Олимпиады 1980 года в Москве у здания Олимпийского Комитета России
Стало ясно, как Россия может победить WADA
Высокий суд правосудия Англии
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 миллиарда
Объект газотранспортной системы Украины
Обречен на банкротство: "Нафтогаз" подготовил "Газпрому" ловушку
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Генассамблея ООН приняла резолюцию о "милитаризации" Крыма
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Путин попросил Зеленского повернуться для совместного фото
Зеленский оконфузился на встрече "нормандской четверки"
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария заявила о готовности принимать газ из "Турецкого потока"
Нефтяной станок-качалка
Саудовская Аравия и Россия жестоко обидели нефтяных экспертов
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Обмен пленными и особый статус: о чем договорились на саммите в Париже
LIVE: Пресс-конференция Министра спорта РФ Павла Колобкова по итогам заседания WADA
Глава Минспорта о решении исполкома WADA. Прямая трансляция
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Калуги забил до смерти девушку, самоутверждаясь перед друзьями
Автомобиль полиции в Париже
В Париже забросали яйцами украинцев
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35"Холодно": глава офиса Зеленского увел его от журналистов
04:27Помпео ответил, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа
04:22В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36"Роскосмос" предложил два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
Лента новостейМолния