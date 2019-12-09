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2019-12-09T20:24+0300
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Стали известны номинанты на "Золотой глобус" за роль в комедии
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РИА Новости

Стали известны номинанты на "Золотой глобус" за роль в комедии

16:56 09.12.2019 (обновлено: 20:24 09.12.2019)
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Премия "Золотой глобус"
Премия Золотой глобус
ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Леонардо Ди Каприо, Эдди Мерфи, Дэниел Крэйг ("Достать ножи") номинированы на премию Ассоциации иностранных журналистов Голливуда (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) "Золотой глобус" за "лучшую мужскую роль в комедии/мюзикле", имена номинантов организаторы объявили в понедельник.
В этой категории также представлены Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо") и Тэрон Эджертон ("Рокетмен").
Награду "Золотой глобус" ежегодно вручает Ассоциация аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов. Судьбу "Золотого глобуса" определяют около 90 членов HFPA. Очередная 77-ая церемония вручения награды пойдет в Лос-Анджелесе 5 января.
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