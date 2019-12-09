"Паразиты" и "Боль и слава" номинированы на "Золотой глобус"

ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Победитель Канского кинофестиваля южнокорейская картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, автобиографическая лента испанского режиссера Педро Альмодовара "Боль и слава", семейная драмеди Лулу Ванг "Прощание" номинированы на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
Имена номинантов организаторы объявили в понедельник в ходе прямой трансляции на сайте премии.
В этой категории также представлены две французские ленты - "Портрет девушки в огне" Cелин Сьяммы и "Отверженные" режиссера Ладж Ли.
Награду "Золотой глобус" ежегодно вручает Ассоциация аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (Hollywood Foreign Press Association, HFPA). Очередная 77-я церемония вручения награды пойдет в Лос-Анджелесе 5 января. Судьбу награды определяют около 90 членов HFPA. Хотя ее члены, выбирающие номинантов и определяющие победителей, не входят в киноакадемию, которая раздает статуэтки золотых рыцарей на вручении "Оскара", считается, что именно "Золотой глобус" открывает и задает тон сезону кинопремий в США.