"Паразиты" и "Боль и слава" номинированы на "Золотой глобус"

Кадры из фильмов "Паразиты" и "Боль и слава"

© Barunson E&A/CJ Entertainment (2019) | Canal+/Ciné + (2019) Кадры из фильмов "Паразиты" и "Боль и слава"

ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Победитель Канского кинофестиваля южнокорейская картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, автобиографическая лента испанского режиссера Педро Альмодовара "Боль и слава", семейная драмеди Лулу Ванг "Прощание" номинированы на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Имена номинантов организаторы объявили в понедельник в ходе прямой трансляции на сайте премии.

В этой категории также представлены две французские ленты - "Портрет девушки в огне" Cелин Сьяммы и "Отверженные" режиссера Ладж Ли.